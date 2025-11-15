台中市優質椪柑評鑑 東勢區詹前慶榮獲「椪柑王」

【記者陳世長台中報導】台中雨量充沛，農民栽培技術純熟，椪柑主要產區為東勢、豐原、北屯、石岡及新社。為提升果品品質並保障消費者食用安全，台中市政府農業局輔導豐原區農會，15日於豐原區田心公園舉辦「柑柑好趣野餐」系列活動。現場除舉辦台中市優質椪柑評鑑競賽，也安排「柑橘大蔥野餐派對」、「椪柑創意著色畫競賽」、「親子柑橘料理DIY」、「大型氣墊城堡遊樂園」、「毛小孩放電園地」等活動，並設置具當地特色的裝置藝術供民眾拍照打卡，邀請大家認識豐原在地好產品。



農業局說明，本次評鑑共80組農民參賽，邀請農業部農糧署、台中區農業改良場及台北農產運銷公司等單位專家擔任評審，依據果品外觀、風味質地及糖度等項目評分。經評審仔細品評，由東勢區詹前慶奪得第一名，獲頒椪柑王獎牌及獎金2萬5,000元；第二名為豐原區游文元及東勢區張健銨，各獲獎牌及獎金1萬2,000元；第三名為石岡區張永良、豐原區黃輝煜及朱銘祥，各獲獎牌及獎金5,000元。



農業局指出，椪柑為台中重要水果，栽培面積1,387公頃，年產量2萬4,992公噸。因氣候溫和，所產椪柑果皮亮麗、果實飽滿、果肉Q彈多汁，酸甜適中且營養豐富，產期為每年10月至12月，是年節送禮自用的優良選擇。為建立安全消費環境，農業局持續輔導農民通過產銷履歷驗證，生產優質椪柑。本次活動同時舉辦三章一Q當季農產品展售，歡迎市民選購當季新鮮椪柑，品嚐在地鮮甜好滋味。



今日評鑑活動貴賓雲集，立法委員何欣純、立法院副院長江啟臣服務處特助羅益奇、農業部農糧署中區分署分署長陳尚仁、主任陳瑛、農業部農村發展及水土保持署台中分署秘書簡以達、農業金庫股份有限公司台中分行經理趙麗明、台中市議員陳本添、邱愛珊、台中市政府農業局簡任技正林春良、豐原區長洪峰明、豐原果菜市場總經理陳志昌、豐原區農會理事長賴秋榮、常務監事許全木及總幹事蔡森揚等。