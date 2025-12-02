台中市優質雪梨果品評鑑 汪源杉奪下雪梨王

【記者陳世長台中報導】台中市雨量充沛、氣候涼爽宜人，加上農民長年累積的精湛栽培管理技術，使台中市所產雪梨品質優異、深受消費者喜愛。為守護食用安全並提升民眾選購在地優良梨果的信心，台中市政府農業局輔導和平區農會於12月2日在市府陽明市政大樓1樓大廳舉辦「114 年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」。今年共有60組農友參賽，最終由和平區汪源杉脫穎而出，勇奪「114年雪梨王」！農業局主任秘書黃春滿歡迎市民朋友踴躍訂購優質雪梨。





此次評鑑邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等單位之專家學者擔任評審，從外觀、果形大小整齊度、質地風味及糖度等指標進行嚴謹評分。經過評審逐一品評後，和平區汪源杉榮獲第1名，獲頒獎牌及2萬元獎金；第2名由和平區林家瑋及葉素秋獲得，可獲獎牌及1萬2,000元獎金；第3名則由汪煥洲、楊玉璽及黎黃玉如等三位農友奪下，各獲頒獎牌及5,000元獎金。



農業局表示，台中地形多元，自平原、台地到高山皆具備適合各類果樹生長的環境，其中梨山地區海拔約2,000公尺，冬季氣溫時常降至10℃以下，是孕育多種溫帶經濟果樹的絕佳基地。台中市所產溫帶果樹包括梨、甜柿、水蜜桃及蘋果等，其中雪梨屬薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中特有的重要梨品種。雪梨需在低溫條件下才能順利萌芽、開花與結果，加上梨山獨特地理環境與農民細心照料，單果重量可達1.5至2.5公斤，被譽為「梨中之王」。



農業局進一步說明，目前台中市和平區梨栽培面積達 1,675 公頃，年產量約 2 萬 4,120 公噸，其中雪梨種植面積約 400 公頃、年產量約 6,500 公噸。在農民的用心管理下，和平雪梨果形碩大圓潤、果肉潔白細嫩、口感爽脆多汁，咬下去彷彿清甜在舌尖綻放，是冬季最令人期待的限定美果。即日起至農曆春節正值雪梨盛產期，歡迎市民把握機會支持在地農產品，選購鮮甜多汁的台中雪梨。