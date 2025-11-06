台中市兩局長下台 林德宇批：盧秀燕「惜皮、愛面子」

台中市農業局長張敬昌（左）及環保局長陳宏益（右）因處理非洲豬瘟疫情失職而下台。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台中市農業局及環保局長因處理非洲豬瘟案嚴重失職而下台，民進黨市議員林德宇表示，環保局長跟農業局長當然應該請辭，但是他們請辭的時間點卻是在等盧秀燕政治止血的時候才請辭，實在非常不應該。

林德宇說，盧秀燕關心的是自己的「政治止血，什麼時候出場才是最好的時間點！」她根本不關心疫調因此延後，疫情因盧秀燕「惜皮、愛面子」還多拖了1個禮拜。

林德宇痛批，這一次兩位局長下台，盧秀燕市長為的不是為疫情的負責，而是為自己「政治復出三部曲」，盧市長自己先說拆彈有功，再請局長請辭，規避明天議會專案報告的責任，盧秀燕這一場復出秀，「只為自己，不為台灣的豬農」。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

開放廚餘養豬三前提 陳駿季：初步以2週為一個檢視期

盧秀燕稱第一時間啟動最高等級防疫應變 林德宇：不道歉又自我吹捧