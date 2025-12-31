台中市公寓大廈管理組織報備系統 今起全面線上申請

為提升公寓大廈管理行政效率，落實市政數位轉型目標，台中市政府都發局「台中樂居管家-公寓大廈線上組織報備系統」已於今年7月採取紙本與線上申請雙軌並行方式推動，因雙軌制期間屆滿，115年1月1日起將全面採行線上申請。

住宅處表示，為提供市民更優質服務，都發局整合各項公寓大廈業務申請後於114年7月1日起推出全國首創的公寓大廈私宅平台「台中樂居管家-公寓大廈線上組織報備系統」，設計理念以簡化流程與資訊整合為主，並因應節能減碳與便民，社區可透過手機、平板或電腦進行線上填報與資料上傳，無須親送紙本報備資料。

廣告 廣告

住宅處說明，所有補助作業亦全面採線上化，報備後的社區將擁有專屬帳號，可查閱歷年申請紀錄與補助進度，落實資訊透明與自主管理，提升市民與政府間資訊透明度與行政便利性，並建構更完善的數位服務體系。

另為利各界順利銜接線上化申請作業，都發局於正式上線前另辦理六場實機教育訓練，及開設至少六場說明會向廣大市民說明外，並透過結合業界及各公會等組織協力推廣。上線初期半年內採行紙本與線上申請並行的雙軌制，目前變更組織報備案件已逾七成以上改為線上方式申請。

近日都發局再次廣納各界意見後，因目前線上化作業運行順利且台中市由物業公司管理的社區皆已普遍接受改為線上申辦，因此此項政策將於115年1月1日起全面採用線上申辦。

都發局提醒，公寓大廈管理組織報備雙軌制將於114年12月31日截止，並自115年1月1日起全面採線上申請為原則。倘民眾仍有管理組織報備線上申辦相關疑問或操作上的協助。