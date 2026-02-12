台中市公捷處長性騷6女、三字經霸凌 盧秀燕愛將交通局長坐視也併遭彈劾

台中市交通局長葉昭甫坐視下屬霸凌、性騷擾也遭監察院彈劾 圖：台中市交通局網站

[Newtalk新聞] 台中市交通局公共運輸與捷運工程處長張應當，涉嫌長期性騷女員工於2024年底遭免職後，監院10日通過彈劾，並針對市長盧秀燕愛將、交通局局長葉昭甫獲悉張應當性騷女同仁、霸凌男同仁，卻坐視不管，一併提出彈劾。這也是這兩天監院第二次彈劾台中市府局處長。而葉某則是唯一一位現職市府局長。

台中市交通局公共運輸與捷運工程處長張應當，涉嫌長期性騷女員工，台中市府2024年11月28日宣布調查，市府依規定召開重大獎懲案件審議委員會決議，同意交通局建議張員二大過免職。

不過，監委葉大華、葉宜津除了提案彈劾張應當外，也針對其主管、交通局局長葉昭甫獲悉後，未善盡其督管之職責，任由張應當不法行為持續發生至少逾2年，致該處之職場工作環境惡化，而嚴重侵害公務員所應享有「安全衛生之工作環境」的基本勞動人權，一併提案彈劾，並經13票全數通過。這也是監察院連兩天公告彈劾台中市政府高層公務人員。

至於張應當性騷擾部分，彈劾文指出一共有6位女性遭到性騷擾，除造成受害女性同仁精神痛苦，更使該處淪為敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。另外，張應當也常態性霸凌男員工，大聲咆哮、動輒以髒話辱罵、嚴厲要求同仁須「隨時」回應其LINE通話與訊息，如未回應即辱罵、當眾任意撕摔及丟公文，讓承辦人難堪，並對性騷擾不成之女同事秋後算帳，故意挑小毛病公開羞辱、動輒以懲處威脅不配合之同仁，或威脅同仁自請降調、自請處分等。

至於張應當的上級主管、交通局局長葉昭甫部分，彈劾文指出，葉昭甫明知張應當有權勢性騷擾及職場霸凌情事，卻包庇未予積極之處理。陸續有該處同仁因不堪忍受其精神折磨，提出商調、留停、離職等申請。葉昭甫因審批申請案，與同仁面談後，即有多人向其明確指訴張應當之相關惡行。葉昭甫雖承諾將予妥處，事後卻遲遲未予進一步之查究，且未採取立即有效之糾正及補救措施。

不過，葉昭甫接受監院約詢，雖坦承曾聽聞部屬反映張應當對該處同仁有言詞過激情事，但矢口否認在甲女之性騷擾事件爆發前，曾獲告知張應當有性騷擾多名女性同仁情事。但監院勘驗乙女與葉昭甫面談之對話錄音檔，乙女提及：「有一次我真的有一點不小心小崩潰，就有和一些比較好的女生朋友講。講完之後，我發現不是只有我，因為那一次我講完之後，我先用A跟B來代，我稍微敘述的時候，結果我講完A馬上問B說『妳有嗎?』B反問A說『妳多久了?』我後來才知道原來她們從併處開始以來，就一直有遇到類似這種問題，只是她們也沒有人敢講出來。……才發現原來很多人也都有類似的問題，而且問完之後跟我的狀況不太一樣，我會覺得她們的比我更嚴重。」

葉昭甫聽聞後，追問：「處長這樣子，其他的同仁面對的問題，除了言語上比較不當，特別是像有點情緒勒索之外，有沒有其他的案例也是類似像是有追求啊等等這樣的問題產生……抱歉讓妳再回想，只是因為剛才妳提到還有其他同仁。」

乙女回覆：「因為我要來跟你說這些，我有徵詢過她們的意見，我可以說是其他的女性主管們。」

葉昭甫乃表示：「因為女性主管沒幾個，我大概知道是誰了。」

乙女則告以：「我有問她們說局長如果找妳們，妳們會願意講嗎？她們是說可以」、「就我觀察，她們會不敢主動找你」等語

葉昭表示：「丁女我會找時間」、「幫我帶訊息給其他同仁，就是她們相信我的話，我會找她們。」

監委認為，根據勘驗結果足證，葉昭甫所謂「事前不知張應當有性騷擾情事」等語，實乃卸責諉過之語，要無可採。

