台中市公車動態系統癱瘓 公車族在站牌無助苦等

台中市公車動態系統癱瘓數小時仍未修復。（記者楊文琳攝自網站）

記者楊文琳/台中報導

台中市公車動態系統28日上午出現大當機，導致智慧站牌、官方App及網頁全數無法顯示即時資訊。台中市議員周永鴻指出，系統自上午10點多起即出現異常，到晚間近七點仍未恢復，他要求交通局儘速修復系統，並檢討公車動態系統異常時的宣導及備援機制。

周永鴻表示，服務處陸續接獲民眾陳情，指上午10點多開始，台中公車的智慧站牌跑馬燈、公車動態網頁及官方App「台中Go」皆無法顯示資訊，讓仰賴大眾運輸的通勤族及長輩朋友掌握不到公車到站時間，只能在站牌無助苦等。

周永鴻質疑，公車動態系統癱瘓影響層面廣大，但事發至今，只有在「網頁版」的台中公車動態系統上方跑了一行小小的跑馬燈說明，周永鴻要求市府必須上緊發條，除了盡速修復系統外，更應在第一時間透過多元管道主動告知市民，並檢討公車動態系統異常時的宣導及備援機制。