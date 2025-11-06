台中市共有二十家旅館通過低碳旅館認證

低碳成果發表會開場亮點儀式。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

今年台中市共有二十家旅館通過低碳旅館認證，依據各旅館一一四年一月至九月用電量換算的碳排放量，相較前一年同期平均減少約四四八點0三公噸，預估全年可減碳達五九七點三七公噸，相當於約六點八座文心森林公園一整年的固碳量。

台中市政府觀旅局今年輔導二十家旅館通過低碳認證，累計達五十九家，協助三十一位旅館從業人員取得國際顧客服務認證(CGSP)，六日在台中福華大飯店舉辦「一一四年台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式記者會」，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，見證台中永續觀光的亮眼成果

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀說，市府實踐「永續發展，低碳零碳城市」願景，接連兩年獲得全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等多項肯定；辦理全球永續旅遊準則培訓課程，提升觀光從業人員知能，輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環保標章旅館」、「低碳旅館認證」等。

觀旅局表示，為使低碳旅館認證能與中央政策接軌，低碳旅館評分內容延續既有的減碳指標外，納入環保標章旅宿的評分項目，強化能源管理與資源循環運用。許多旅館透過設備汰換、智慧能源監控、減塑措施及綠化設計，轉型為兼具環保效益與服務品質的低碳旅館。

觀旅局攜手二十八家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，自即日起至明年一月三十一日止，鼓勵更多旅客親身體驗低碳旅宿的永續價值，前一千名入住旅客可獲得限量低碳小禮物。