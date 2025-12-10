台中市前區長收賄589萬 判刑6年6月定讞

台中市和平區前區長林建堂，指使謝姓清潔隊員向6家廠商收取工程回扣貪污589萬元支付債務，一二審均遭判刑6年6月、褫奪公權5年，全案再上訴最高院今駁回定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

檢方調查，林建堂擔任區長期間，因選舉及公關花費積欠大筆債務，故將清潔隊約雇人員謝姓男子轉正為清潔隊隊員，指派他辦理建設課相關業務，依職務之便向廠商收取工程回扣，2019年林建堂得知和平區公所依前瞻計畫補助，趁公所辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」工程，由謝男向得標廠商收取決標金10%至15%回扣。

判決指出，林建堂透過謝男陸續向6家業者收取共589萬元回扣款，並將不法所得拿來支付清償土地買賣債務、個人小額債務、選舉花費及公關費用等，台中地檢後依貪污治罪條例等罪將2人起訴，台中地院2023年一審判林建堂6年6月徒刑、褫奪公權5年；謝男洩密罪判3月徒刑，7個經辦公用工程收取回扣罪各判處5年1月至5年3月不刑期。

全案上訴高等法院台中分院審理，法官發現原判決有瑕疵發回更審，台中地院2024年更一審判林建堂6年6個月有期徒刑、褫奪公權5年，謝男則判6年、褫奪公權4年，二審林、謝2人因坦承犯行繳回不法所得維持原判，全案再上訴最高法院今日駁回，全案定讞。

