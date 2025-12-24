台中市前地政局長吳存金起訴 綠營酸：今天盧秀燕就任7周年
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市前地政局局長吳存金因涉嫌將私人家庭聚餐費用以首長特別費名義核銷今天被檢方起訴，多位民進黨市議員表示，今天市長盧秀燕就職七周年，還開記者會，此時吳存金被起訴，非常諷刺，也要求市府首長特別費應比照第二預備金模式，受議會監督。
市議員陳淑華說，盧秀燕執政7週年，而她所任用的地政局前局長因詐領特別費案被起訴，顯得格外諷刺。
陳淑華痛批，盧秀燕所用大官頻頻出包，有涉詐騙賭博爭議、有性騷案下台、有疑涉弊，顯見盧秀燕的執政能力、用人能力有嚴重問題。盧秀燕雖高喊高道德標準，但出事只會切割，坐實盧秀燕只重包裝大外宣，執政能力經不起考驗。
議員楊典忠表示，根據《預算法》與《會計法》的精神，特別費的用途必須合乎預算範疇，帳目必須真實反映支出事實，任何將私人開銷以公務名義報支的行為，無論金額大小，都已經觸及法律紅線，此非只是個案問題，更凸顯台中市在首長特別費管理制度上的長期漏洞，首長特別費原本是為了因應公務應酬與業務推動所設計，卻因制度過於寬鬆、審核流於形式，逐漸淪為「只要寫得出理由就能報」的灰色支出，嚴重傷害市府廉潔形象，也侵蝕市民對公部門的信任。
楊典忠指出，本案首長特別費嚴重之處，不在於金額多寡，而在於「明知是私人行為，卻以公務名義報支」，甚至涉及不實登載，已從行政違失升高為刑事責任，顯示市府現行制度缺乏把關機制，內控形同虛設，若非司法調查勿枉勿縱，機關首長家人聚餐等同讓納稅人買單，完全違背財政紀律與廉政規範，要求應比照第二預備金模式，透明化首長特別費支用情形，接受議會監督與社會檢視。
市議員黃守達表示，前局長吳存金因濫用特別費遭受起訴，暴露了盧市府欺上瞞下的組織文化已是系統性問題，而直到今年第二次定期會結束，盧市長仍未就防免特別費貪污提出對策，甚至連答應提供給議會的資料也一再拖延，要求未來市政府應定期提供首長特別費支用明細，以受監督。
更多自由時報報導
家庭聚餐卻報公帳！台中前地政局長吳存金被起訴
82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒......吳存金涉貪行徑曝
被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地發問」 當事學生傻眼還原狀況！
其他人也在看
藍白分進彈劾賴清德 立院確定彈劾案議程、網路連署也破600萬
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德與行政院長卓榮泰確定政府未來對藍白陣營在立院通過爭議法案採「不副署、不公布、不執行」因應策略，藍白陣營也...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 166
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 287
【張亞中專欄】大法官「五人五大」亂法違憲
張亞中／孫文學校總校長 憲政民主最根本的底線，在於權力是否受法律節制。當憲法被操弄、程序被踐踏、司法成為政治工具，再高喊民主口號，也只是空洞修辭。近日所謂「五人憲法判決」，正是一場赤裸裸的亂法違憲示範，更是賴清德與民進黨合力推動的憲政崩壞關鍵節點。 立法院依法修正《憲法訴訟法》，明定憲法判決須達法定人數與同意門檻，這是立法權對司法權的正當制衡，也是程序正義的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
賴清德彈劾案排入周五立院議程 府這樣看
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨（23）日立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。...今日新聞NOWNEWS ・ 9 分鐘前 ・ 5
成人肺鏈疫苗升級只打1劑 115年2階段公費開打
（中央社記者沈佩瑤台北23日電）衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天宣布3項疫苗新政策，包括成人肺鏈疫苗升級接種作業，115年1月15日起兩階段公費開打，預估約280萬人受惠。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
再一週就跨年 藍白還在假彈劾真亂台？綠：不如趕快審總預算
再過一週就要跨年，明年度的中央政府總預算，立法院卻連審查都還沒開始。民進黨今（24）日表示，國民黨、民眾黨從九月到現在，始終以政治鬥爭當藉口，把總預算案封殺在程序委員會，籲藍白認清現實，乖乖審預算，別浪費時間做秀，假彈劾是救不了台灣的。三立新聞網 setn.com ・ 18 分鐘前 ・ 2
藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 綠:不是說要廢監院？
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導在野黨不滿行政院長卓榮泰，針對財劃法修正案"不副署"，決定對總統賴清德提彈劾，另外針對卓榮泰彈劾案則到監察院遞陳情書，不過綠營忍不住嘲諷，以黃國昌為首的民眾黨及國民黨，先前不是頻喊出要廢監察院嗎，現在需要審理相關案件、又跑去監院。行政院長卓榮泰，主持政院經濟發展委員會第二次顧問會議，忙著拼經濟，但藍白在野黨卻不滿財劃法不副署，喊出要彈劾閣揆。行政院長卓榮泰：「經發會是行政院，最重要的一個經濟政策的平臺，今天一整天這件事情，才是對國家最有幫助，真正該辦的事情，我們努力把國家，往好的方向進步。」卓榮泰強調，要做對國家有幫助的事，但藍白顯然不買單，國民黨立委翁曉玲帶頭、和民眾黨張啟楷等人浩浩蕩蕩到監察院陳情。藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 （圖／民視新聞）立委（國）翁曉玲：「卓榮泰他做為行政院院長，我們看到他違反依法行政，違反權力分立原則，對於立法院所通過的法律，他不編列預算，種種違法失職行為，已經構成彈劾的要件。」立委（國）徐巧芯：「沒有依法行政的政府，就是一個違法的政府，就是我們今天要彈劾他的原因。」民進黨團書記長陳培瑜：「他（黃國昌）在2025年6月13號，他有提案修憲廢除監察院，黃國昌還非常得意地說，已經達到29人的連署門檻，到底監察院在他的心中，在民眾黨的心中，在在野黨的心中有沒有公正性，有沒有適合審理相關案件，所以我想這才是最關鍵的。」藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 綠:不是說要廢監院？（圖／民視新聞）綠營嘲諷在野矛盾。藍白不只打算彈劾卓榮泰，週二程序委員會，也要將彈劾賴總統正式列案，朝野對立加劇。原文出處：藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 綠:不是說要廢監院？ 更多民視新聞報導日財長喊「自由裁量權」應對日圓大貶 準備出手干預市場台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝「友台修法」深化雙邊情誼頭份僑善國小球場破損嚴重 沈發惠邀集各單位現勘：持續向中央爭取經費民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
賴清德願以「被彈劾人」身分列席立法院？總統府表態了：合法合憲都尊重
藍白發起彈劾總統賴清德，提案已經排入周五立法院院會報告事項，民眾黨主黃國昌說，要依照《立法院職權行使法》規定，以「被彈劾人」身分邀請賴清德到立法院列席說明。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，只要在合法合憲的情況之下，總統府的態度都予以尊重。郭雅慧表示，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，這部份只要是合法合憲還有完備的程序的話，總統府都會......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 6
藍白四度封殺1.25兆國防預算 王婉諭示警1事：中共最開心
立法院國民黨和民眾黨團23日持續在程序委員會聯手，第四度阻擋1.25兆國防特別預算條例付委審查。時代力量主席王婉諭說，真的想監督就進委員會審，若只是想封殺才會擋在程序委員會，國防特別預算被卡關，最危險的是台灣人民，而最開心的則是中共。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
彈劾賴總統案列週五院會議程 郭雅慧：合法合憲、程序完備都尊重
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨與民眾黨立委近期在立法院提案彈劾總統賴清德，該案已列入週五（26日）大院院會的議程。對此，總統府發言人郭雅慧23日晚間回應，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重；然而明年度的總預算今仍無機會進入委員會討論，恐對國家安全、國政運作與社會民生等層面產生影響，請在野黨立委多多思考。民視 ・ 3 小時前 ・ 3
嘉義市普發6千元預算通過 26萬人過年前領紅包
嘉義縣 / 綜合報導 中央發錢，地方再加碼，嘉義市民有福了，加碼發放6000元預算審核過關，預計會有26萬人，過年前能領到這筆錢。政府普發一萬元現金，民眾最晚可領到明年4月，如今嘉義市要再加碼。嘉義市議員(無黨)李忠曆說：「如果沒有異議的話就照原編通過。」普發6000元，相關預算已順利審核通過。記者VS.嘉義市民說：「為什麼那麼開心，對啊因為是天上掉下來的禮物，開心，打算怎麼花，要去玩，應該都花在小孩子的照顧方面。」消息一出，市民笑開懷，市府也希望把現金留在嘉義，推出多項「重點配套」，鎖定夜市與商圈，盼能帶動消費、活絡在地經濟。嘉義市政府建設處長呂獎慧說：「我們是以發放現金方式，大概(設置)100多處。」這項加碼方案，預估會有26萬多人受惠，連同其他補助計畫，整體經費來到16.8億元，但卻有議員質疑，其中事務費編列1950萬元，比竹北市高，而領取資格也成為關注焦點。嘉義市議員(無黨)黃敏修說：「看是不是有模糊地帶，起算的日期怎麼算。」嘉義市議員(國)傅大偉說：「基準日過後出生者不能夠再領。」就以新生兒來說，家長需設籍多久等，會不會出現模糊地帶？或是限制太鬆導致人人遷戶口領取，這些都需要更明確規範。嘉義市民VS.記者說：「政府要有一個規範，基準日還沒出來會不會擔心，會啊，(擔心)浪費政府，市政府的美意了啊，沒有在補助日期內(出生)的話，這樣媽媽會不會覺得有點可惜，不會因為我們覺得這是多的。」嘉義市政府民政處長林家緯說：「涉及到很多單位這樣子的配合，及我們相關的作業期程，我想我們在近期之內會趕快來，跟大家來公布。」目前預計農曆年前會發放6000元，這一筆實質的加菜金，最後多少人能領到，而領取資格跟發放基準日的細節，都得等市府明確公布，才不會出現爭議。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市驗冰品冰塊飲料50件 4件不合格
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市衛生局今天發布114年度夜市即時食品抽驗結果，10月隨機抽驗冰品7件、冰塊8、飲料12件、即食食品23件共50件，計4件不合格，但未公布違規內容，以及複抽後1件冰品違規。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
藍白監院提彈劾 隔條馬路卓榮泰開會「拼經濟」：這才對國家最有幫助
在野黨立委本（23）日集結監察院陳請彈劾行政院長卓榮泰，同一時間，卓榮泰則是在行信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 38
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 39