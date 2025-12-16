台中市前議長張宏年73歲離世 昔鉛中毒40%腦部受損

台中市前議長張宏年。（圖／翻攝自張宏年加油YA臉書）





台中市政壇傳出憾事，市議會前議長張宏年今（16）日驚傳在家中離世，享壽73歲。兒子、現任市議員張彥彤今早要叫他起床時，發現身體冰冷，已經沒了生命跡象，而張宏年一家人也是2020年台中盛唐中醫鉛中毒的受害者，當初兒子張彥彤因不明腹痛等症狀就醫，意外成為此案曝光的關鍵。

盛唐中醫鉛中毒怎麼發生的？

盛唐中醫鉛中毒案震驚全台 張宏年一家成關鍵

張宏年近年健康狀況備受外界關注，關鍵原因之一正是2020年震驚社會的「盛唐中醫鉛中毒案」，當年張宏年與議員兒子張彥彤一家四口，長期服用盛唐中醫自費中藥，張彥彤2020年初開始持續出現腹痛，隨後出現噁心、嘔吐、黃疸、肝功能指數飆高等症狀，就醫進一步檢查才發現是鉛中毒，整起鉛中毒案件因此曝光。

而張彥彤一家中，姊姊跟媽媽也同樣鉛中毒，父親張宏年則因從2014年就開始服用養生中藥，血中鉛含量高達360微克/100cc，是成人正常36倍，導致他40%腦部受損，表達能力出問題，案件發生後淡出政壇，由兒子張彥彤接棒擔任議員一職。

藥粉鉛、汞超標 盛唐中醫停業醫師送辦

台中市衛生局隨即送驗藥包，發現藥粉中鉛、汞含量均超標，盛唐中醫診所醫師呂世明被依違反醫療法停業一個月，並函送檢方偵辦。隨著案情擴大，陸續發現受害患者，台中盛唐、九褔中醫使用禁藥硃砂、鉛丹，造成38人鉛中毒。

前國民黨台中市黨部主委陳明振癌妻也是受害者

盛唐中醫受害者中，還包括前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子，她罹患乳癌第三期合併淋巴腫瘤，為調理身體前往盛唐中醫就診，卻誤服含鉛中藥，體內鉛含量一度高達95微克/100cc，導致病情雪上加霜。歷經多年抗癌、排毒治療，仍於2025年9月12日病逝，享壽63歲。

因醫師誤用鉛丹入藥 檢方改依過失傷害起訴

根據當時檢方調查指出，盛唐中醫醫師呂世明曾到中國學習醫術，將外觀相似的鉛丹當成硃砂入藥，導致包含親姊姊在內的多名患者鉛中毒。考量呂世明的親屬也是受害者，認定無殺人犯意，改依過失傷害及違反藥事法等罪嫌起訴。

