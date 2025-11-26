台中市勞工局表揚職工福利委員會 肯定企業共創勞資共榮

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為推廣企業職工福利委員會（簡稱職福會）在促進勞工福祉上的重要價值，並肯定企業積極善盡社會責任，台中市政府勞工局今（26）日首創全國，舉辦114年職工福利委員會表揚活動，讓社會大眾看見獲獎企業的豐碩成果，同時激勵更多企業加入推動勞工福利的行列，共同打造「有溫度」的勞動環境。

企業職工福利委員會表揚活動獲獎單位合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

勞工局長林淑媛表示，台中市已設立的企業職工福利委員會共有1千多家，各企業成立職工福利委員會除依法設有委員外，亦有執行福利業務的職員，雖都為無給職，但透過此次徵選，看到各參選的職福會都提出相當豐富的書面資料，以及在實地訪視過程中，更聽見職福會委(職)員們分享推動業務過程中，除提升跨部門同仁的互動，各項福利活動及措施亦獲得員工們的正向回饋，不但強化團隊的凝聚力，也從中得到成就感及榮譽感。

創意獎獲獎單位-臺中捷運股份有限公司職工福利委員會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

勞工局指出，此次公開選拔共選出5家職福會榮獲共榮獎、5家榮獲創意獎，獲選共榮獎的職福會有中聯油脂股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、品茂塑膠工業股份有限公司、財團法人台中商業銀行股份有限公司、鴻匠科技股份有限公司，均在推動職工福利措施時，能貼近員工生活所需，並透過團隊合作積極推動與生理、心理健康相關的服務措施，例如舉辦證照或訓練課程鼓勵員工進修多元領域專業技能，或是透過辦理心理健康講座及諮商服務暖心照顧員工心理健康，並推動員工健康檢查及貼心照顧懷孕員工等，值得讚許。

共榮獎獲獎單位-矽品精密工業股份有限公司職工福利委員會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

而獲選創意獎的職福會有希華晶體科技股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、徠通科技股份有限公司、台中捷運股份有限公司、鴻匠科技股份有限公司，其在推動福利措施時更是著重多元創新並積極滿足員工需求，例如鼓勵員工加入運動社團並搭配獎勵機制以共創健康職場，或是透過蒐集員工回饋彙整意見評估調整特約商店合作服務及推動靜動態社團活動等，亦有貼心提供員工免費餐食及旅遊補助等，都讓員工感到滿滿幸福感。另外亦有職福會發揮企業社會責任，關注偏鄉教育並邀請南投縣希娜巴嵐國小至尾牙表演，發揮福利共好的精神。

共榮獎獲獎單位-品茂塑膠工業股份有限公司職工福利委員會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

勞工局說明，這次獲獎單位除有員工人數多達數千人的大型企業，亦有50人以上100人以下的中小企業，顯見不因員工人數多寡，職工福利委員會均能發揮創意及積極推動各項職工福利措施，健全的職工福利委員會可說是「勞資共榮」的重要關鍵，能有效提升企業競爭力，並成功打造幸福企業的優質品牌。

台中市勞工局114年企業職工福利委員會表揚活動合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

勞工局補充，希望各界一同支持並鼓勵企業職工福利委員會，持續發揮其巨大的能量，為每一位企業成員創造更美好的未來，攜手打造更具競爭力、更有溫度的勞動環境。獲獎名單及相關資訊可至台中市政府勞工局網首頁 > 企業服務 > 友善職場環境 > 職工福利查詢。