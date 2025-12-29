台中市北屯區近萬戶晚間停電 台電搶修一小時半復電

台中市北屯區近萬戶晚間停電，台電搶修一小時半，晚間十點二十五分全數復電。（圖：台電提供）

台中市北屯區29日晚間突然大停電，民眾議論紛紛，台電公司表示，晚間8點53分收到通報，北屯區有線路故障，造成近萬戶停電，即刻展開巡查，發現一處大樓地下配電室內電力設備故障，故障點位在配電室內，且有部份煙霧傳出，台電人員在確保工作安全並穿戴安全護具後，進入搶修，約一個半小時後，晚間10點25分全部復電。

台電台中區處，晚間8點53分，因饋線跳脫，造成台中市北屯區東山路一段、軍和街、松竹五路一段、南興一路等一帶9675戶停電，突然黑漆漆，民眾議論紛紛。經過台電巡檢，發現一處大樓地下配電室內電力設備故障，全力搶修，並透過自動化系統，經過兩次轉供作業，隔離故障區間，縮小停電範圍，使受停電戶數盡量減少，晚間約10點25分完成全部復電作業。（寇世菁報導）