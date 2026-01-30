台中市北屯寢具店火警 大火蔓延波及8建築

中部中心／張喬羿、陳建華

台中市北屯區驚傳火警！30日上午10點多，天津路一間寢具店，突然起火竄出濃煙，由於店裡有大量易燃物，火勢迅速延燒，波及至少8棟建築物，而火場周邊，就有一間加油站，情況相當緊急，消防局出動大批人車搶救，轄區警方也到場進行交通管制，所幸沒有傳出有人員受困、受傷。

熊熊烈火吞噬轉角建築物，烈焰不斷向外噴出，濃煙直竄天際，火舌還不斷向周邊延伸，





北屯祝融! 寢具店陷入火海 消防隊急灌救（圖／民視新聞）

消防人員，全副武裝，忙進忙出，佈水線實施灌救，30日上午10點多，台中市北屯區天津路、崇德路口，一間寢具店，傳出發生火警，由於整間店裡幾乎都是易燃物，短時間內就陷入火海，還波及到一旁建築物，消防局獲報，立即出動大量人車救援，轄區警方也到場實施交通管制，

雖然沒傳出有人員受困，不過更緊急的是，在火場附近，有1間加油站！民眾驚呼危險。









台中市北屯寢具店上午大火 延燒周邊至少8店面（圖／民視新聞）





此次火警，一共波及寢具店、服飾店、髮廊等至少8棟建築物，火燒的又猛又烈又突然，起火原因，需要由火調單位，深入追查。

