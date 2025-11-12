台中市區無風雨放颱風假引熱議 盧秀燕：海線地區風力超標

盧秀燕強調海線地區陣風達停班課標準，過去曾發生強風吹倒騎士事件，呼籲要提高警覺。（翻攝自臉書@盧秀燕）

颱風「鳳凰」來襲，台中今日停班停課，卻出現海線、市區兩樣情，市區無風雨且KTV被約滿，海線則是陣風一度達10級，引發放颱風假是為了討好選民的討論。對此，台中市長盧秀燕強調海線地區陣風達停班課標準，過去曾發生強風吹倒騎士事件，呼籲要提高警覺。

盧秀燕昨（11日）於臉書宣布今（12）全縣停班停課，網友紛紛留言表示，「小孩在家，比颱風還可怕」「謝謝市長，海線的風真的很強」「完全沒風雨，生活節奏工作待辦事項全被打亂，希望未來能更審慎評估，或者分區放假即可，謝謝」「市長….沒風沒雨也要放颱風假就對了」「這種無風無雨的颱風假，讓想上班的人沒辦法上班，景氣那麼差，不上班哪來的錢？為了放而放，讓人失望⋯⋯」。

台中市政府災害應變中心一級開設今日15時召開工作會報，台中氣象站說明，颱風鳳凰有減弱為熱帶低氣壓的趨勢。盧秀燕直指鳳凰是怪颱，路徑飄忽不定，時快時慢，還未登陸就造成宜蘭蘇澳淹大水，可見不只颱風本身，外圍環流影響很大，絕不能掉以輕心。對於台中放假，但市區卻無風無噢，盧秀燕重申，停班停課有一定標準，這次氣象預測挺準的，鳳凰以風勢為主。

盧秀燕接著說明，台中海線地區測得平均風力7級以上，最大陣風一度高達10級，都到達停班課標準，海線地區約50萬人口，過去曾發生強風吹倒騎士，務必提高警覺。她也呼籲颱風期間，民眾千萬別上山下海湊熱鬧，警方口頭或書面勸導，已開出山區7件7人，海線或危險河床14件16人，風勢還會持續下去。盧於臉書提醒，「若有災情，請市民家人撥打119或1999通報，市府會在第一時間前往處理。」

