台中市區無風雨放颱風假引熱議 盧秀燕：海線地區風力超標
颱風「鳳凰」來襲，台中今日停班停課，卻出現海線、市區兩樣情，市區無風雨且KTV被約滿，海線則是陣風一度達10級，引發放颱風假是為了討好選民的討論。對此，台中市長盧秀燕強調海線地區陣風達停班課標準，過去曾發生強風吹倒騎士事件，呼籲要提高警覺。
盧秀燕昨（11日）於臉書宣布今（12）全縣停班停課，網友紛紛留言表示，「小孩在家，比颱風還可怕」「謝謝市長，海線的風真的很強」「完全沒風雨，生活節奏工作待辦事項全被打亂，希望未來能更審慎評估，或者分區放假即可，謝謝」「市長….沒風沒雨也要放颱風假就對了」「這種無風無雨的颱風假，讓想上班的人沒辦法上班，景氣那麼差，不上班哪來的錢？為了放而放，讓人失望⋯⋯」。
台中市政府災害應變中心一級開設今日15時召開工作會報，台中氣象站說明，颱風鳳凰有減弱為熱帶低氣壓的趨勢。盧秀燕直指鳳凰是怪颱，路徑飄忽不定，時快時慢，還未登陸就造成宜蘭蘇澳淹大水，可見不只颱風本身，外圍環流影響很大，絕不能掉以輕心。對於台中放假，但市區卻無風無噢，盧秀燕重申，停班停課有一定標準，這次氣象預測挺準的，鳳凰以風勢為主。
盧秀燕接著說明，台中海線地區測得平均風力7級以上，最大陣風一度高達10級，都到達停班課標準，海線地區約50萬人口，過去曾發生強風吹倒騎士，務必提高警覺。她也呼籲颱風期間，民眾千萬別上山下海湊熱鬧，警方口頭或書面勸導，已開出山區7件7人，海線或危險河床14件16人，風勢還會持續下去。盧於臉書提醒，「若有災情，請市民家人撥打119或1999通報，市府會在第一時間前往處理。」
更多鏡週刊報導
神級翻轉！雲林原要正常上班課 張麗善刪文急改「明停班課」
家中淹大水！超大豪雨強灌宜蘭亮淹水警戒 雨量紫爆「南澳破790毫米」
基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了
其他人也在看
台中停班課衝購物節業績？盧秀燕這麼說
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，中部地區除了南投縣，今天都停班課，但白天各地風小無雨，台中市各百貨公司、KTV人潮爆滿，民眾開酸休假瞎拚衝業績「台中購物節大成功」！市長盧秀燕表示，這次颱風以風...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
颱風鳳凰來襲應變 盧秀燕：下午宣布中市一級開設
（中央社記者郝雪卿台中11日電）颱風鳳凰逼近，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，根據中央氣象署預報，台中市晚間10時進入颱風警戒區，下午3時她將召開颱風災害應變中心會議，並宣布一級開設。中央社 ・ 1 天前
台中市13日正常上班上課
由於氣象署預測鳳凰颱風今日晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警，台中風雨未達停班課，明天恢復正常上班上課。鳳凰颱風雖遲至今天晚上才登陸，但在下午強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限，氣象署更預測至深夜解除海陸警。由於台中市風雨未達停班停課標準，明天恢復正常上班課。自由時報 ・ 10 小時前
中市明是否放颱風假 仍未定案
鳳凰颱風來勢洶洶，全台各地嚴陣以待。台中市長盧秀燕今（11）日擔任指揮官，於市府災害應變中心主持一級開設會議，密切掌握颱風動態與防災整備情形。不過，針對市民最關心的「12日是否放颱風假」，會後仍未作出明確宣布。從今午後天空狀況可見，台中市雲層厚重但仍有亮光透出，風勢平穩，尚未出現強風豪雨現象。氣象局自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風減弱中！ 台中市政府宣布明日11/13正常上班課
依據中央氣象署最新資訊，鳳凰颱風逐漸減弱中，台中市政府宣布明日11/13正常上班課。台中市政府宣布明日11/13正常上班課。圖／翻攝自Facebook@盧秀燕 責任編輯／網路中心更多台視新聞台視新聞網 ・ 10 小時前
胡瓜離開台灣爽了！來者不拒 連吃「3款好貨」欲罷不能
【緯來新聞網】胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》到新加坡出差，沿途記錄在當地旅遊的一切，從機場一緯來新聞網 ・ 10 小時前
「台中領鮮」電商平台輸入優惠碼享限量折扣 超值好康
由台中市農業局推動的「台中領鮮」電商平台活動—「台中領鮮購物節」正式登場！即日起凡至「台中好橘」電商平台購買商品，並於結帳時輸入優惠碼「1111」即可享有111元現金折扣，數量有限、送完為止。活動集結台中在地優質農特產品，讓民眾在雙11購物檔期中輕鬆選購，實際支持台中農業。農業局表示，台中市農產物產豐饒、種類多樣，為讓消費者更深入認識在地優質農產，此次購物節活動特別設置「台中好橘」專區，除了集結本市各主要產區的柑橘優質相關產品外，也於專區中介紹柑橘品種與產期，讓民眾在選購香甜柑橘的同時，也能增進農業知識，體驗台中農業的多元魅力。農業局說明，目前正值台中柑橘盛產期，果園中橙黃飽滿、香氣四溢的柑橘正陸續上市。台中主要柑橘產季自秋冬延續至翌年春季，其中椪柑從10月至翌年2月為盛 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
獄友驚爆吳亦凡已死亡！屍體疑遭官方秘密處理 北京當局至今仍不說明
「前EXO成員」吳亦凡入獄4年，近日卻爆出驚人傳聞。多個海外論壇與社群帳號指出，他疑似在監獄內身亡，死訊一度登上熱搜，引發外界震驚。不過，北京官方至今尚未出面說明，司法單位亦維持緘默，令謠言與真相交織成謎。隨著吳亦凡死亡消息傳出，有自稱是他獄友的人爆料，吳亦凡的確死在獄中。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 台中地稅局啟動災損減稅協助措施
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中央氣象署預測鳳凰颱風將於南部登陸，受外圍環流影響，中部地區恐有強 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
鳳凰颱風未到「宜蘭先淹」！住家、車輛快滅頂…專家揭真相
生活中心／張予柔報導鳳凰颱風暴風圈今（12）日凌晨接觸恆春半島，不過宜蘭昨晚就率先傳出嚴重淹水災情。受到鳳凰外圍環流與東北季風的雙重影響，雨勢猛烈，蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，部分地區甚至出現一樓住家、車輛全數滅頂的慘況。氣象專家指出，這波強降雨正是「共伴效應」發威的結果，雨帶幾乎整個「卡」在宜蘭上空，導致暴雨不斷傾瀉。民視 ・ 21 小時前
颱風天出事了！男星外景錄到一半「划船卡關」急求生 驚人下場曝光
主持人段慧琳與新夥伴余思達來宣傳，一見到天后等級的陳美鳳，陳美鳳看到段慧琳直接比大拇指大力稱讚，佩服她一個女生主持行腳節目要上山下海，有時候挑戰高難度三鐵以及極限運動，這時候還剛好加入「科班」出身的余思達，體育系的他活力充沛又受過訓練，兩個人一起挑戰這「體力活」動的節目。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
賭9縣市明放颱風假「沒中請100隻烤雞」 老闆：醒來變天
一間烤雞店今凌晨發文，點名9縣市12日會放颱風假，若沒放就請吃100隻烤雞，怎料一覺醒來颱風減弱變輕颱，讓店家苦笑說：「我剛去看，雞知道自己要被吃，現在慌張的走來走去，完全無心吃飼料…..」中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸 台中等11縣市停班課！北北基桃也宣布了
鳳凰颱風11／11轉為輕度颱風，但確定將登陸台灣，成為58年來首個在11月登陸的颱風。民眾關心11／12各縣市停止上班、上課的情況，《太報》即時為讀者更新全台22縣市狀況。最新消息是，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣宣布12日停止上班、停止上課。北北基桃也同步宣布正常上班、正常上課。太報 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 12 小時前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 7 小時前