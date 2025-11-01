台中市區產業博覽會盛大啟航 鏈結台日雙邊經貿合作

由 BNI 台中市區辦公室主辦的「2025台中市區產業博覽會」於今（11月1日）在台中世界貿易中心盛大開幕。第一天的展會便吸引超過3千人次入場參觀，現場集結上百家優質企業、政府單位及公益團體共同參與，展現台中產業的創新實力與跨域合作能量，成功締造產業交流與品牌曝光的雙贏盛會。

本次博覽會以「滿足你對家的幸福想像」為主題，從居家設計、智慧建築、綠能科技、健康美學到創意生活，全方位呈現中部產業鏈的多元與深度。現場並邀請當紅啦啦隊女孩Mimi現身助陣，以青春活力帶動全場氣氛，成為活動最大亮點之一。

臺中市政府經濟發展局林敏棋副局長、工商發展投資策進會林家興副總幹事、數位發展局陳立勳代理科長等貴賓親臨現場，表達對本次活動的支持與肯定，並踴躍邀請日本BNI沖繩區域夥伴前來台中展開彼此商務交流的第一步。

BNI國家董事謝聰評指出：「大家One Team結合海外資源，尤其是本次日本沖繩和千葉兩區域的執行董事更親自帶團參展，充分展現BNI強大的跨國商務鏈結量能，祝福大家事業都能有十倍百倍的發展。」

BNI台中市區執行董事謝文瑋、徐佩娟 表示：「這場博覽會不僅是一場展覽，更是一個讓企業彼此連結、共創商機的平台。BNI長期推動『共好經濟圈』，期待持續凝聚台中產業力量，共同開創新契機。」活動現場除攤位展示外，更有品牌講座、產品體驗、現場抽獎與民眾互動活動，吸引各年齡層熱情參與。現場買氣熱絡、媒合成果豐碩，是中部地區年度最具代表性的產業盛會。