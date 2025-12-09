台中市十大伴手禮票選 報名起跑

愛之光Flair視障咖啡師甫於韓國國際手沖咖啡賽事斬獲金牌榮耀歸國。

「2026第17屆台中市十大伴手禮」票選活動即日起開放店家網路報名，12月26日截止。台中市工策會昨（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，將於明年1月10日至11日於台中市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾前來見證百大好禮店家同場較勁，投票支持心目中的台中伴手禮代表。

工策會總幹事黃于珊表示，這屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展，打造具代表性的城市伴手禮品牌，攜手業者共創「富市台中、新好經濟」。

台中市糕餅公會理事長紀旭東表示，有十大伴手禮光環的加持，公會在推廣台中的糕餅伴手禮到國際市場上更有競爭力，海外的消費者也都對台中的產品有高度的興趣與信心；台中市好禮協會理事長王曉薇指出，這屆活動的選拔機制，讓更多新秀業者與特色伴手禮有發揮的空間，大家都摩拳擦掌非常期待能看到優秀的品牌同場較勁，更是教學相長，創造良性競爭。

工策會指出，「台中市十大伴手禮」票選活動，為鼓勵更多店家參與，這屆分為糕餅烘焙組與特色文創組兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，希望為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。