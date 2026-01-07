台中市十大伴手禮網路票選今1/7開跑 入圍百大好禮店家熱鬧登場

工策會7日於市政大樓舉辦百大好禮店家記者會，邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2026 第17屆台中市十大伴手禮」即日起開放網路票選，活動自今（7）日至9日一連3天登場。台中市工商發展投資策進會今日於市府市政大樓舉辦百大好禮店家記者會，邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席，號召全國民眾踴躍參與投票，一同選出最具代表性的台中好禮。

工策會7日於市政大樓舉辦百大好禮店家記者會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

工策會說明，民眾只要下載並註冊登入「台中通 TCPASS APP」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒。這週末1月10日、11日也將於台中市政府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，邀請全台民眾親臨現場，將人氣轉化為買氣，以實際行動支持在地品牌。

85度C-入圍第17屆台中市十大伴手禮網路票選活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

工策會副總幹事林家興表示，盧市長力推「慶典經濟」，今年十大伴手禮票選響應「台中Hi8 全城開趴」活動，「台中購物節」延長登錄抽百萬汽車及現金大獎，網路票選再度與數百億元消費規模的購物節串聯，以「在地創新、閃耀國際」為主題，打造全台伴手禮產業最具指標性的年度盛事，讓票選活動不僅是一場競賽，更成為代表台中城市品牌的最強慶典。

今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌。（圖/記者廖妙茜拍攝）

「台灣不只有半導體，更有台中伴手禮」，林副總幹事指出，近年活動規模屢創新高，充分展現台中產業的韌性與多元發展，今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌。經由13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團，完成嚴謹的試吃與評選作業後，已於1月5日正式公布100名入圍店家名單。今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，也有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛的研發能量與創新實力。

阿鏡師手路菜-入圍第17屆台中市十大伴手禮網路票選活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，今年活動競爭異常激烈，入圍百大好禮店家皆實力堅強，面對網路票選及現場票選，業者一定要有信心，得獎與否以平常心看待，更重要的是賺進滿滿業績過好年。台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東也指出，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，鼓勵業者努力衝人氣、衝買氣，入圍百大好禮即是肯定，大家都是臺中伴手禮的驕傲。

工策會邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席記者會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

立法委員楊瓊瓔表示，糕餅產業一年創造超過200億元的經濟產值，並持續精進創新，每年誕生各具特色的十大伴手禮，引領產業潮流，呼籲民眾過年採買選十大伴手禮，一定會「好運加馬」。市議員劉士州也提到，十大伴手禮已成為送禮首選，過去每一年選出10家首獎，今年規模更擴大選出糕餅烘焙組及特色文創組共20家首獎，令人相當期待本週末頒獎典禮揭曉今年最強伴手禮。市議員沈佑蓮則指出，台中伴手禮從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，不斷推陳出新，永遠都有新創意讓民眾送禮大方又有面子，更帶動整體經濟成長，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。

工策會補充，此屆活動再度結合「台中通 TCPASS APP」強化行銷效益，活動期間每位民眾限投票一次，最少須投8票、最多可投10票。參與票選不僅能支持心目中的優質品牌，還可參加伴手禮盒抽獎，為投票過程增添更多驚喜。

而週末於台中市政府廣場舉辦的現場票選暨市集展售活動將選出「十大伴手禮首獎」，分為糕餅烘焙組及特色文創組兩大類別，共計20名，並同步頒發官方認證的「好禮標章」給100名入圍店家，期盼協助業者提升品牌能見度、拓展市場商機。誠摯邀請民眾踴躍到場支持，一同見證頒獎典禮盛況。更多活動資訊與票選動態，請至「台中市十大伴手禮」官方網站及FB粉絲專頁查詢，邀請全國民眾相揪參與，共同選出最能代表台中的城市名片。