台中市原住民族文化節本周末熱情登場 雙金歌王沈文程壓軸獻唱

「台中市原住民族文化節活動」將帶來一系列原民經典歌舞。（大雅區公所提供）

記者楊文琳/台中報導

由大雅區公所辦理的「114年度台中市原住民族文化節活動－原聚山海屯・泰雅之山」，將於11月8日在台中市原住民族文化館戶外廣場熱情登場！活動以「原聚山海屯」為主題，象徵山海相連、族群交融，展現原住民族文化多樣性的生命力與凝聚力。

活動規劃一系列精采豐富的內容，從開場祈福儀式揭開序幕，邀請部落耆老以傳統儀式祈願活動圓滿、族群共融；接續登場的「原舞綻放」樂舞展演，匯集來自各族群的原民舞團，以鼓聲、歌聲與舞步呈現最真摯的文化能量。此外，還特別邀請雙金歌王沈文程壓軸開唱，以經典原民樂曲帶領現場民眾感受原民音樂的深情與熱力。

現場還有多元市集與體驗活動，包括原民手工藝品、部落美食、文創商品展示，讓民眾在逛市集的同時感受原民的生活創意與人情味。此外，還有深受親子喜愛的「氣墊城堡歡樂區」與「趣味競賽」，讓大小朋友都能在安全歡樂的氛圍中盡情玩樂，打造老少咸宜的歡樂時光。大雅區公所誠摯邀請市民朋友於本周末攜家帶眷，感受原民樂舞的震撼與人情的溫度，共同見證屬於台中原民文化的繽紛篇章！