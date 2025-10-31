台中市啟動跨局處防疫應變機制 建設局：強化圍籬設施阻絕非洲豬瘟傳播

台中市政府建設局表示，昨（30）日配合防疫需求，動員人力與機具，於疫區增設防塵網，並在文山掩埋場設置乙種圍籬，採鋼筋打入支撐以提升穩固性。（圖／取自台中市政府網站）

非洲豬瘟疫情進入第二輪防疫階段，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，全力防堵疫情擴散。台中市政府建設局今（31）日指出，除台中市政府農業局及台中市政府環保局第一時間投入防疫作業外，各局處亦積極支援、共同強化防疫體系。建設局表示，昨（30）日配合防疫需求，動員人力與機具，於疫區增設防塵網，並在文山掩埋場設置乙種圍籬，採鋼筋打入支撐以提升穩固性；今日將再支援吊車作業，協助完成上部圍設，有效阻隔鳥類等動物進入疫區，進一步切斷可能的傳播途徑。

建設局長陳大田表示，非洲豬瘟傳染途徑多元，防疫工作刻不容緩，市府持續推動跨局處防疫機制，建構完整防線。自疫情發生以來，建設局密切配合市府防疫政策，隨時整備資源並協助相關防疫作業，確保各項防疫措施落實。

陳大田進一步說明，建設團隊接獲環保局及農業局需求後，立即調派人員與設備支援，除了配合環保局完成1處作業區圍籬架設及2處備用區紐澤西護欄圍設外，亦協助農業局於染疫豬舍設置隔離網，防止犬貓、鼠類等動物進出，降低疫情擴散風險。

陳大田指出，另為強化防疫層級，建設局今日再投入吊車設備，協助完成上層圍籬設置，進一步封閉疫區邊界，阻絕鳥類及其他動物入侵，有效防止病毒外溢，確保防線更為嚴密。

建設局表示，因應環保局掩埋場覆土需求，亦協助開挖既有堆置土石方，並由環保局確認其作為掩埋覆土的合宜性，全力配合市府防疫作業推動。市府秉持「通盤部署、嚴密防堵」的防疫原則，持續整合跨局處資源，強化防疫體系與應變能量。防疫大任人人有責，各局處將以最高規格落實各項防疫措施，嚴守防線，共同守護市民健康與畜牧產業安全。

