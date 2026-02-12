台中市國中小木製課桌椅全面換可調式 9月完成

（中央社記者趙麗妍台中12日電）中市府逐年汰換國中小木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，9月汰換完成；基於愛物，東興國小開放領用舊課桌椅，有阿公阿嬤帶孫子來領，直呼「回家不用再趴地上寫作業」。

台中市政府自籌預算投入約新台幣4.5億元經費推動「陪您長大」計畫，分3年全面汰換國中小課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，汰換的木製課桌椅則拍賣或留給有需要家庭領用；市長盧秀燕今天前往東興國小，關心學生領用第二期汰換掉的課桌椅情形。

盧秀燕說，「椅子太硬，坐一整天屁股會有一條一條的痕跡」，以往木製課桌椅無法調整，學生坐起來很不舒服，課桌椅高度不適合的話，會影響到發育、健康及學習專注力。

盧秀燕說明，汰換掉的舊課桌椅，依規先釋出在惜物網拍賣，收入為公家的，因為台中市一次汰換15萬套，釋出規模大，賣不掉的課桌椅優先留給學校作為勞作、烹飪活動工作台。

她考量有些小朋友回到家是沒有書桌的，須趴在比較矮餐桌上或蹲在客廳寫功課，甚至趴在地上寫作業，因此，有剩餘課桌椅，開放留給學校有需要的孩子及家庭優先領用。

盧秀燕說，除汰換課桌椅經費自籌，新年度持續推動包括「台中有鈣讚」、免費營養午餐等計畫也全自籌，財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境，給孩子更好未來。（編輯：陳仁華）1150212