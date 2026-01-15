「台中市國際足球運動休閒園區」進度達7成、力拼今年底完工啟用

建設局長陳大田向立委及議員說明目前工程進度

▲建設局長陳大田向立委及議員說明目前工程進度

斥資15.2億元所打造的全台首座國際AFC等級、FIFA Quality Pro認證「台中市國際足球運動休閒園區」，在台中市政府全力推動下，工程進度已達7成，並預計在今年底完工啟用。台中市政府建設局表示，為掌握工程進展與施工品質，局長陳大田今（15）日前往工地視察，運動局長游志祥也一同到場勉勵施工團隊，持續全力以赴，視察行程也吸引多位在地立委、議員、區長及里長到場關心，共同見證工程邁向重要里程碑，期盼園區早日完工啟用。

陳大田局長表示，「台中市國際足球運動休閒園區」基地位於南屯區，深受南屯、西屯地區居民期待，目前工程進度已達7成並持續超前。園區共規劃1座11人制天然草主競賽場、1座11人制人工草副球場及2座5人制足球場，其中天然草主競賽場將申請FIFA Quality Pro認證、副球場及5人制球場預計2月完成鋪設並辦理草皮認證，整體結構及場域預計7月完工，後續將交由運動局辦理招商委外，目標力拼今年底啟用，屆時可容納逾6,000人，成為台中國際級足球新地標。