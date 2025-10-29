台中市圖籍數化整合屢創佳績 連續9年獲得內政部評比優等

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府地政局積極配合中央執行113年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」及「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」成果，經內政部評比獲得優等，也是地政局自105年起辦理計畫以來，連續9年獲得內政部評比優等，未來5年預計再完成3萬9,000筆土地圖籍數化整合工作，也感謝內政部對本計畫的支持與補助，以及對地政團隊工作績效的肯定。

地政局長曾國鈞表示，有健全的圖籍做為基礎，才能順利推展各項地政業務，市府相關建設也才能順利進行，地政局連年辦理數化整合來改善圖籍，藉以達到提高複丈成果精度、維護民眾權益及協助市政建設加速推動之目標。這次能獲得內政部肯定，除了為中市帶來榮耀之外，也更進一步提升市民對中市地籍測量的信任。

地政局進一步說明，早期日據時期地籍圖及圖解地籍圖重測區等區域，地籍原圖係人工繪製、以分幅方式管理，數化整合計畫透過精密測量技術整合分幅地籍圖資，並與都市計畫圖及1/1000地形圖等圖資套疊整合為同一坐標系統。自辦理至今已完成14萬7,000餘筆土地，成果除了可供測量人員利用數值法辦理複丈，提升測量精度及作業效率外，更有利市政建設推行、都市計畫管制及其他多目標使用。