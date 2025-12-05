台中市地政局推動創新服務 打造便民、高效、安全的智慧城市

數位櫃臺，九大服務。（圖/中市府地政局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府地政局近年積極導入創新科技與數位工具，在面對日益攀升的業務需求下，仍持續展現高效行政量能，以更便捷、更安全的智慧地政服務回應市民期待。

地政局表示，為配合政府數位轉型與簡政便民目標，全市各地政事務所除全面響應內政部「數位櫃檯」政策外，也提供貼心的「到府教學」服務，協助民眾與業者熟悉線上作業流程，推動「以網路取代馬路」。面對詐騙猖獗的社會情勢，地政局亦推出「地籍異動即時通」與「住址隱匿」服務，即時掌握不動產權利變更資訊並保護個資，守護市民財產安全，展現溫度與效率兼具的城市服務精神。

廣告 廣告

158PLUS空間資訊網。（圖/中市府地政局提供）

在資訊公開與跨域整合方面，地政局打造「158 PLUS 空間資訊網」，整合橫跨25 個政府機關的資料，提供多元查詢與地政應用服務。今年更新增重劃完成日期查詢功能，讓地主能迅速掌握地價稅減半、容積獎勵等權益。此外，地政局首創「移轉現值線上查詢系統」，民眾只需輸入地段、地號即可取得開發前地籍資料與前次移轉現值資訊，將原需等待 4 天的流程壓縮至 3 分鐘，大幅提升行政效率。

為保障消費者購屋權益，地政局亦推出全國首創「預售屋建案備查 Easy Show」系統，即時揭露建案備查進度與建照資訊，並與「158 PLUS」串接，讓市民可一站式查詢地籍、分區、周邊行情等重要資訊，強化市場透明度。

預售屋備查進度easy-show。（圖/中市府地政局提供）

地政局強調，所有創新服務均以市民需求為核心，未來將持續精進地政資訊系統與數位服務，打造更透明、更高效、更安全的智慧地政環境，成為城市發展的堅實後盾，實踐「簡政便民、有感服務」的承諾。地政局將以「智慧地政、地利共享」為目標，陪伴台中邁向更便利、更幸福的智慧城市。