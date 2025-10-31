台中市地重劃案為首案！解釋法令 憲法法庭有望重啟運作
台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會為請求確認自辦市地重劃會不成立，認為最高法院適用獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定，與最高行政法院過去見解不同，聲請統一解釋法律及命令。憲法法庭十月廿二日受理，依憲法訴訟法規定，門檻為「現有總額過半數參與評議，參與評議大法官過半數同意」。
憲法法庭自二○二四年十月廿八日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已三六八天沒出產任何一號判決。
國民黨、民眾黨聯手修正憲訴法，憲訴法第卅條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人」。
現在大法官僅八人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，全遭立法院刷下，依照新法，憲法法庭無法評議、作判決或暫時處分。
不過，台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會的聲請案，是認為獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第十三條第二項第二款、第三項規定，關於「會員大會對於選任或解任理事、監事事項，應有全體會員二分之一以上，及其所有土地面積超過重劃區總面積二分之一以上之同意」部分，同為終審法院的最高法院、最高行政法院見解不一致，因此請憲法法庭解釋。
依憲訴法規定，「統一解釋法律及命令案件」的受理及評決門檻，與評議、判決、暫時處分門檻不同，只需要大法官現有總額過半數參與評議，過半數同意即可。
憲法法庭曾就本案函詢最高行政法院，最高行政法院回覆最高行的見解一直沒有改變，最高法院對台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會與羅姓相對人的民事判決作成時間，雖然在最高行之後，但最高院對最高行並無拘束力。
