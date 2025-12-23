台中市大型活動維安升級 規劃4項安全方案

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台北隨機攻擊案發生後，各縣市加強維安工作，台中市長盧秀燕今天表示，多項大型活動將登場，將全面升級活動維安，規劃發放細胞簡訊、完善監視系統等4項安全方案。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中表示，台北隨機攻擊案造成4死15傷，震驚全國，也引起全國人民恐慌，台中市在當天就升級維安工作。昨天有市民告訴她，孩子自己去搭捷運，看到很多警察感到很安全。

盧秀燕指出，新年快到了，台中市一連串節慶活動陸續登場，將進行第2階段維安升級，包括大眾運輸場站、重大體育場館、藝文場館、指標性商場等96個據點都是重點維安地區。

台中市副市長鄭照新接著在會中進行「台中市政府大型活動維安升級專案報告」時表示，大型活動接力舉辦，27日五月天演唱會就要登場，參加活動的人很多，市府對任何風險都不能掉以輕心，全面升級各項活動維安。

鄭照新說明，市府規劃提升維安4大安全方案，包括第1項發放細胞簡訊，即時發放細胞簡訊示警，提供指引及應變。第2項完善監視系統，盤點修復監視系統，於制高點安裝臨時監視設備。

第3項疏散路線及救護設備，規劃並宣導疏散路線，掌握各場域急救設備。第4項盤點市府及巡視人力，各局處全面盤點可動用人力並加強巡視。加上3層保護網：警察、區里系統及保全力量。

盧秀燕強調，市府規劃4大安全方案，五月天演唱會舉辦期間，市府會做好地檢、人檢等各項維安準備，也呼籲市民做好5大安全須知，包括確認所在位置與疏散路線、準備簡單照明設備、若發生事故立即撥打110、依現場指揮疏散切勿推擠、確實遵守禁帶物品規定（如槍枝、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品），讓活動順利進行。1141223