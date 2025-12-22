台中市大甲農會、植物診療師雙入圍「IPM界奧斯卡」

蘇建中（左）於田間，替轄區農民進行作物病蟲害診斷。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

中央農業部公布「第四屆永續善農獎（IPM Award）」入圍名單，台中市大甲區農會入圍「行銷推廣組」，服務於大甲區農會的植物診療師蘇建中，同時入圍「現場操作組」，展現台中從田間管理到市場推廣、從制度推動到專業落地的永續農業實力。

農業局指出，「永續善農獎」被譽為農業界的「IPM奧斯卡獎」，主要表揚在作物病蟲害整合管理（IPM），兼顧技術創新、現場操作與推廣成效的團體與個人，呼應農業部推動「化學農藥風險十年減半」的重要政策方向。台中此次雙雙入圍，深耕友善農業與精準防治的具體成果。

廣告 廣告

大甲區農會以系統性方式推動IPM，整合友善示範田區、減藥處方籤、科技化監測與友善防治資材運用等十大推廣措施，提升農民參與度；在通路端結合文化活動、在地加工農產品、多元展售，以及「以米代金」的減碳行銷模式，讓永續農業從田間走進市場與消費者生活，專業IPM技術轉化為民眾可理解、可支持的農業行動。

大甲區農會針對轄區青蔥農民常見的「青蔥捲葉型炭疽病」，跨機關整合農業部農業試驗所、台中區農業改良場及市府農業局，成立「青蔥健康種苗輔導團隊」，建置健康種苗生產中心，源頭提升苗源品質，有效降低後續藥劑使用需求。結合中市環保局生廚餘沼液再利用政策，減少化學肥料使用；在食安把關，設置質譜快檢前處理站，農民能在產地端即完成農藥殘留檢測，強化食安管理並提升消費者信任。

入圍「現場操作組」的植物診療師蘇建中，深耕大甲地區田間IPM推廣，針對芋頭易受軟腐病、斜紋夜蛾及葉?危害的問題，建立符合在地氣候、土壤與作物生育特性的整合防治曆，從預防、監測到治療完整規劃。

自製木黴菌混合液化澱粉芽孢桿菌液肥，芋頭發病率降低達70%，推動懸掛性費洛蒙誘引器，使斜紋夜蛾發生率減少百分之四十；一一一年率先發現新紀錄葉?種類，搭配登記用藥與天然資材防治，藥劑使用量較慣行農法減少百分之七十，落實化學農藥風險減半目標。