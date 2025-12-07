台中市大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

台中市中區街頭上演四女一男亂鬥，警方獲報到場將五人帶回偵辦。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市紀姓女子等三名熟女，六日清晨喝完酒後，在電梯裡與另名吳姓輕熟女，因講話大聲而發生爭執，四人從電梯內吵到電梯外，當時吳女的張姓男友看到，也上前理論，過程中發生肢體衝突後，演成當街全武行，雙方互控傷害，警方將五人依聚眾鬥毆等罪送辦。

警方調查，四十八歲紀姓、五十一歲蔡姓、四十五歲杜姓女子六日清晨七時許，在台中市中區一處酒吧喝完酒後，在電梯內遇到另名三十四歲吳姓女子，雙方因在電梯內音量太大，而發生口角爭執。

廣告 廣告

四人從電梯內吵到電梯外，當時吳女的三十歲張姓男友看到，也上前維護女友，與紀女等三人理論，過程中因吳女被對方推倒，張男一氣之下，也對紀女等三人出手，監視器拍下案發過程。

警方獲報到場將五人帶回派出所，雙方互控對方傷害，警方調閱監視器後認定雙方涉犯刑法聚眾鬥毆罪，一併依法送辦。