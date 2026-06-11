台中市工商協進會理事長交接 市府攜手產業共創台中經濟新榮景

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（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市工商協進會第4、5屆理事長交接典禮盛大舉行，市府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕擔任監交人，見證協會傳承的重要時刻。張局長感謝工商協進會長期扮演政府與產業溝通橋梁角色，協助推動各項產業發展政策，並期盼在新任理事長帶領下持續凝聚企業力量，攜手市府共創台中經濟新榮景。

張局長表示，台中市工商協進會自民國93年成立以來，持續促進產業交流與工商發展，是市府推動重大產業政策的重要夥伴。第4屆理事長王連應任內積極推動工商交流，並協助促成台中國際會展中心發展，同時號召企業投入公益活動，展現企業回饋社會的責任與典範精神。未來期許第5屆理事長曹文吉憑藉其豐富的產業經驗及工商團體服務歷練，持續帶領企業創新轉型，為台中產業發展注入新動能。

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經發局表示，面對地緣政治局勢變化及國際關稅政策等挑戰，台中產業仍展現強勁韌性。今年第一季經濟指標勇奪全國5項第一，並已連續20季維持4項以上全國第一的亮眼成績；此外，在《遠見雜誌》2026年縣市長施政滿意度調查中，台中市於「經濟與就業」面向躍升六都第二，顯示市府推動產業發展與就業政策成果深獲市民肯定。

市府經發局張峯源局長與臺中市工商協進會謝豐享榮譽理事長王連應理事長合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局指出，市府近年持續推動重大建設，包括台中國際會展中心、綠美圖及水湳轉運中心等重要建設。其中，台中國際會展中心啟用以來已吸引超過137萬人次到訪，創造逾650億元商機，不僅是中部最大國際級會展場館，更將成為中台灣產業鏈結國際市場的重要門戶。另隨著捷運路網及各項交通建設逐步推進，也將進一步提升城市競爭力，帶動經濟與產業發展。

昨日交接典禮貴賓雲集，包括立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純、市議員陳政顯、經濟發展局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖、財政部關務署台中關關務長張淑娟、外貿協會台中辦事處主任吳春見、軍人之友社秘書長簡士偉、台灣知日協會理事長宋明吉及台中市商業會理事長謝豐享等人到場祝賀；立法委員廖偉翔及市議員陳淑華、吳佩芸亦派代表出席，共同見證工商界重要傳承時刻。