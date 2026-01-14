台中市幼兒園不當管教又聘無照師 教局共罰36萬

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中太平區一私立幼兒園，有家長指控孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉等；教育局近期調查結束，確認有不當管教行為，也發現此園聘任4名未具教保資格人員從事教職，依法重罰。

台中市太平區一間私立幼兒園日前遭家長指控，孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉等；教育局去年10月獲報介入調查，發現確實有不當對待以及管教情事，非屬情節重大。

台中教育局今天發布文字稿表示，涉案教保員與外師依法裁罰新台幣6萬元及6000元，並接受6至12小時幼兒輔導管教，以及班級經營與情緒管理等相關課程；另外，將在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，此園也裁罰6萬元。此教保員已於去年12月離職。

教育局在調查時也發現，此園聘任4名「未具教保服務資格」人員卻從事教職，包含1名台籍英文教師、2名外師及1名職員，已勒令4人不得入園進班教學，並依法各處3萬元罰鍰，園方依法加重處30萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1150114