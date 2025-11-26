台中市府也可以普發現金？何欣純出面說話了

▲民進黨中執會於上月正式通過2026角逐台中市長提名人選，由立委何欣純參戰。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨中執會於上月正式通過2026角逐台中市長提名人選，由立委何欣純參戰；何欣純今（26）日在政論直播節目《中午來開匯》中指出許多政策及建設也與正在修訂的《財劃法》相關，呼籲藍白勿再阻擋行政院版《財劃法》，若有盈餘也會照顧市民，「大家生活都很辛苦，該幫就要幫，普發一萬大家也領得很高興！」

對於市政藍圖規畫，何欣純強調「只要是好政策一定延續」，例如老人健保補助、敬老愛心卡增加使用額度，甚至是地方政府若能力許可，亦可對市民普發現金。

何欣純認為，目前一切問題根源都在《財劃法》上，無論是政院版，還是藍白之後又提出的修正版，其實各有各的優缺點，但目前政院版《財劃法》遭到藍白聯手擋在程序委員會，最重要的還是藍白得放行該版本進入立院討論，看看哪個才是擁有合理分配的計算方式。

何欣純指出，由於台中市的財政能力在六都中算是前段班，若之後《財劃法》修正可以獲得更多統籌分配款，有盈餘也會照顧市民，畢竟因美國關稅影響，在地許多傳統產業受影響甚鉅，「大家生活都很辛苦，該幫就要幫，普發一萬大家也領得很高興！」

針對之前民進黨受到大罷免大失敗的挫敗，是否會擔憂影響到自己選情？何欣純則回應，她正面看待大罷免的結果，選舉有輸有贏，一切都是民主的過程；而她也從中學習到寶貴經驗，就是台中市民不喜歡意識形態、要務實，盼市民未來與她共同在台灣民主道路上實踐民主，「選擇何欣純共同成就大台中」。

