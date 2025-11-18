台中市府六位局長一官占兩缺 盧秀燕：保障年資 不讓文官吃虧
民主進步黨籍台中市議員何文海今天（18日）說，中市府有六位局長是代理，一官占兩缺，影響公務人員的升遷；台中市長盧秀燕說，文官去當首長，公務員年資保留，導致損失，以代理的方式不讓文官吃虧，卸任後可回任，這是人才多元晉用。
何文海在台中市議會質詢表示，台中市政府民政局、農業局、建設局、文化局、環境保護局與都市發展局長，都以參事或技監等代理，例如為了非洲豬瘟案，遭到拔官的前環保局長陳宏益轉任技監，後來發現陳宏益本來就是技監，懲處只是回鍋。
盧秀燕答詢說，她偏好任用文官，因為公務員通過國家考試、底子好，有些資深公務員歷練夠，操守一輩子受檢驗，相關能力強。文官當首長，藉代理保留資格，卸任後可回任，這是人才多元晉用，不能讓文官吃虧，符合法令。
台中市政府人事處長陳月春表示，政務官政治任命，人才來源可自學界、社會賢達或公務體系挑選，隨市長同進退，基於用人的需要，在中央或地方都是這樣。
不過，何文海說，這些局長享局長福利，又保有公務員年資，盧秀燕未來如果當選總統，這些人就跟著進總統府，現在還以代理方式保留其年資，「真的怪怪的。」
（責任主編：莊儱宇）
