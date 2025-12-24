台中市府前官員慘了！「她」涉犯詐領公款 檢方今提起公訴

即時中心／張英傑報導

台中市政府地政局前局長吳存金涉嫌濫用職權詐領公款。台中地檢署查出，吳女自2019年起，將首長特別費用於與家人、親友等非公務性質餐敘，並以至少11筆不實單據向局內核銷，詐得公款共6萬8679元。檢方今偵結，依貪汙治罪條例中利用職務機會詐取財物，以及行使公務員登載不實公文書等罪嫌，對吳女提起公訴。

台中地檢署查出，吳存金在擔任台中市政府地政局局長期間，明知首長特別費僅限因公招待、饋贈等用途，卻涉嫌不當核銷。

檢方發出，吳女自2019年11月25日至2024年5月12日間，於台中多家餐廳消費11次，其實是與親屬的家庭聚餐，屬於私人餐敘，並不是因公支出。

但是吳女仍向餐廳提供地政局統一編號，取得發票或收據後交由地政局人員核銷，一共詐領首長特別費6萬8679元。

全案經檢方偵辦，已經依貪汙治罪條例中利用職務機會詐取財物，以及行使公務員登載不實公文書等罪嫌，對吳女提起公訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

