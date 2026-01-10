台中市府加速搶修大坑步道 6、7號步道提前開放

【記者陳世長台中報導】大坑登山步道因受114年8月颱風及西南氣流帶來強降雨，部分路段發生邊坡滑動，並造成步道受損，中市府加速復原，6號及7號登山步道原訂3月底完工通行，提前於（10）日開放，其餘步道，後續將採分段、分區方式加速施恢復步道通行。





觀旅局長陳美秀表示，大坑登山步道去年適逢21年來最大短時強降雨災害後，即啟動災害巡查、緊急警戒與封閉管制措施，同步完成危險路段現勘與安全評估，隨即投入搶修及復建作業，並依循「先止災、再復建、確保安全」原則，採分段、分區方式加速恢復步道通行。



觀旅局指出，這次災修工程重點包含邊坡穩定與落石風險處置、排水系統改善、步道路基與鋪面修復，以及木棧道修繕更新等四大面向。施工期間同步進行鬆動土石清除、危險樹木排除、排水設施清疏與補強，並修復受損鋪面、護欄、階梯及安全設施，同時加強工區圍設、警示標示與人車動線管理，以降低二次災害風險，提升整體通行安全。



台中市風管所經整體檢視與安全確認後，大坑6、7號登山步道提前於今日率先開放通行；至於大坑2、5號登山步道，目前持續辦理修復與改善作業，預計於今年2月底完成並開放，實際開放時間將視天候狀況及施工進度滾動調整。



觀旅局呼籲民眾留意相關公告，並配合現場管制措施，勿進入封閉路段，以確保登山安全，並建議穿著防滑鞋具、攜帶雨具及補給；如遇降雨或地面濕滑，建議改期前往或選擇較安全路線，共同維護登山安全。更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。