台中市府即日起至農曆年後 府會園道擺設大小史努比立體裝置

台中市府即日起至2月22日在府會廣場展示大大小小的史努比家族。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕好多史努比喔！台中市政府及中市議會前的(綠地廣場)府會園道出現 3 公尺高 史努比與奧拉夫(Olaf) 大型氣偶與30隻可愛造型的小史努比及夥伴們的立體裝置，喜愛史努比的民眾可以今天起到過年期間到府會園道來拍照。

新的一年，中市交通局希望民眾重視交通安全，特別跟Peanuts(花生漫畫)團隊合作，打造全台最可愛的交通安全城市，以 Snoopy 與其兄弟姊妹的經典角色魅力，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園，全都都有史努比家族身影，讓大家在欣賞史努比的同時，也同時吸收到交通安全的宣傳。

交通局表示，自 1 月 19日至 2 月22 日，將在中市議會前府會園道率先展出先在府會園道上立上3 公尺高 史努比與奧拉夫(Olaf) 大型氣偶，還有30隻小小史努比及其夥伴們的立體裝置。

交通局表示，史努比的家族的立體裝置在一片綠地的府會園道展示到農曆年後，過年不想人擠人，可以來府會園道拍照打卡。

即日起至2月22日可到台中市政府的府會廣場與大大小小的史努比家族一起拍照。(記者蘇金鳳攝)

