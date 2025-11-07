台中市府啟動加嚴行動防豬瘟 肉品標示、運輸查核、校園午餐都在內 5

非洲豬瘟禁令解除，全國自11月7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰作業。台中市政府為強化防疫，啟動自主加嚴查核措施，針對市售豬肉產品標示、來源及運輸衛生進行全面盤點。另外，針對廚餘養豬、營養午餐禁打包等將加強查核。

環保局表示，目前仍廚餘禁止養豬，為確認台中市各養豬場能遵守防疫規定，防止違法使用㕑餘餵食，市府持續加強查核再利用養豬場，以較中央環境部更嚴格的方式執行查核，每天以人盯場、人盯桶的做法，執行視訊稽查確認飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，並實施錄影建檔管制；同時配合部分解封，依環境部訂定的稽查計畫，加嚴以每場兩週1次頻率查核，並參照環境部後續稽查作滾動式調整。

環保局表示，如查有違規形將會同市府農業局現場查核，確認違規者依動物傳染病防治條例、飼料管理法及廢棄物清理法規定，分別處最高100萬元及300萬元罰鍰，另廚餘禁止養豬期間如有未遵守者，一經查獲將依防疫規定廢止其再利用許可文件。

衛生局表示，為控管肉品運輸過程，市府於禁令解除當日即要求21家食品業者落實運輸車輛清潔與消毒，並完成結果回報。預計於今（7）日完成所有查核作業，確保流通環節衛生無虞。

衛生局說明，市府也同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，由衛生局、教育局及農業局共同執行，自今日起，一週內將查核20家團膳業者及134所自辦午餐學校，重點項目包括肉品來源與標章確認、產品檢驗報告、製程環境衛生及廚餘紀錄保存，全力維護學童餐食安全。但為強化防疫及衛生管理，午餐剩餘食物仍維持禁止打包。

另外，為強化防疫、力挺產業，經發局長張峯源表示，市府將持續落實4大措施，包括每日監控市場動態，全力穩定豬肉市場秩序、再者，督導各市場落實清消作業，以降低疫情傳播風險

張峯源補充，市府推出「加碼補助豬肉攤商」措施，針對受禁宰期間影響的豬肉攤商，包含公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，共50處市場、418攤豬肉攤商，核發每攤1.5萬元補助金給攤商，以及公有市場免收使用費，皆展現市府支持攤商決心。另外，也退出「台中豬安心購三波加碼送」活動，已陸續推豬肉促銷活動措施，盼帶動消費買氣、鼓勵民眾安心選購。

