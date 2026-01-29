即時中心／高睿鴻報導

最近兩年的台中畜牧產業非常不安寧，接續去（2025）年成為「非洲豬瘟」破口、使全台被迫禁運豬肉，最近竟又傳出，位於豐原的豐康畜牧場，不僅隱匿禽流感疫情、雞場內更已有大量雞隻死亡。台中市長盧秀燕今（29）日親上火線，除說明最新案情，更直指案場未主動通報病死雞、隱匿疫情、甚至亂埋亂丟病死雞，屬惡性重大事件，將依《動物傳染病防治條例》開罰最高100萬；另，死亡雞未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》處最高15萬罰鍰。

據悉，台中市政府於1月26日晚上10點接獲通報，得知豐原豐康畜牧場的大量雞隻死亡；隔天一早，立即派員查訪採檢、也對周邊進行消毒與移動管制。後續檢驗證實為禽流感病毒，則當即成立前進指揮所。據悉，市府今日再派員前往案場，共計撲殺約5000隻雞，同時徹底消毒案場內及周邊區域；衛生局也表示，將主動公布雞蛋流向，採取公開透明標準，確保市民健康。

另，對於業者涉嫌將雞屍運到苗栗偷埋，盧秀燕也強調，市府已掌握去向，並將與外縣市合作、主動追查。而面對媒體詢問，台中禽流感災情相對小於其它縣市，為何還特別成立前進指揮所？盧秀燕則稱，台中是都會區、也是大城市，對於食安採高度標準，更希望資訊公開透明，讓大家放心。

面對外界質疑該業者隱匿不報，副市長鄭照新則呼籲市民，若之後還有發現異常，可即時檢舉通報，讓隱匿的行為無所遁形。同時，他也要求各業者，若遭遇相關疫情，務必即時通報。鄭照新強調，台中已經是今（29）年第4個感染禽流感的城市、並且是4個城市當中，疫情規模最小；但因台中市是台灣第2大城，因此市府仍高度警戒。

不過，鄭照新還是宣稱，台中並非禽流感疫情的破口，而是「中南部這波疫情蔓延的受災城市」。

原文出處：快新聞／台中市府大甩鍋？駁斥「禽流感破口」 他竟稱：因中南部疫情蔓延而受災

