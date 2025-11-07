台中市府拔官後爆「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡瘋傳 議員：卸責卸得這麼難看

市政顧問群組出現圖卡稱「下屬出包盧秀燕扛責」，議員批盧市長甩鍋。翻攝自江肇國臉書



台中市爆發非洲豬瘟，淪為台灣防疫破口，外界究責聲浪下，市長盧秀燕昨（11/6）2度鞠躬道歉，市府撤換3名官員。然而，台中市議員江肇國表示，市政顧問群轉傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，他痛斥盧市長卸責給下屬，「請不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調了！」

台中梧棲地區日前發生非洲豬瘟疫情，台中市政府昨（11/6）指稱相關單位在執行中央防疫指引時出現嚴重疏失，決議撤換防疫主責官員，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益雙雙免職，而動保處長林儒良亦因督導不力遭撤職，市長盧秀燕則2度鞠躬道歉。

江肇國昨晚在臉書披露，接獲民眾通報，下午兩點盧秀燕道歉之後，市政顧問群組大量轉傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，令他驚呼「真是刷新三觀」。

江肇國表示，市長是地方防疫指揮官，指揮系統出了問題，疫調、清消、廚餘⋯等全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來；但，這張圖卡到底在說什麼？指揮官沒錯？全都是局長們的錯，處長的錯、兩位基層人員的錯！

江肇國痛斥，「盧秀燕市長，妳也不要卸責卸得這麼難看吧！都當台灣人是傻瓜嗎？」「除了你的兒子女兒，沒有人會叫你媽媽，妳的職責就是防疫指揮官。做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的！」

江肇國呼籲，請不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調了，「台中人不是看不懂，只是對你太寬容！現在開始，不會體諒輕輕放下妳了」。

