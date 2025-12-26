台中市府推住宿消費抽送總統套房活動 開跑

金典酒店總統套房照片。

歲末年初旅遊來台中，台中市政府觀光旅遊局響應「台中Hi 8全城開趴」活動，特別推出住宿行銷方案「來台中當總統－住宿消費送總統套房」，邀請全國民眾規劃台中旅遊行程，透過住宿、消費參與抽獎，有機會入住市內多家頂級飯店的總統套房，感受台中旅遊的尊榮體驗。活動將於今(26)日正式開跑，邀請民眾踴躍參與！

台中市觀旅局長陳美秀表示，這次活動規劃送出總計10張總統及類總統套房住宿券，其中第一階段以住宿消費抽獎為主軸，將送出台中港酒店、金典酒店、林酒店、薆悅酒店五權館及烏日璞旅等，共計8張，每張為1晚1間；第二階段配合中台灣燈會，旅客參觀2026中台灣燈會，就有機會獲得台中商旅及福容大飯店麗寶樂園等2張類總統套房。幸運得主將入住享有專屬個人泳池、蒸氣房，在市中心高樓中遠眺台中市景，體驗尊榮住宿享受。

觀旅局補充，第一階段活動期間自114年12月26日起至115年2月3日止，只要於活動期間入住台中市合法旅宿，並至「台中通APP」登錄旅宿業消費發票，就可取得抽獎資格；每消費新台幣500元可兌換1張抽獎券，消費金額可累計，讓旅客在旅遊、購物之餘同步累積中獎機會。抽獎時間為115年1月8日、1月18日、1月28日及2月9日，抽獎活動將於大玩台中Facebook直播，未中獎的發票將自動累計進入下一輪抽獎，越早參加，中獎機會越高。

活動第二階段加碼抽獎，配合2026中台灣燈會，自115年2月15日至3月3日止，至燈會現場與指定IP燈組合影，並將照片上傳至「大玩台中」Facebook抽獎活動貼文，就可參加抽獎，將送出台中商旅及福容大飯店麗寶樂園等2張類總統套房住宿券。