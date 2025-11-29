中部中心／綜合報導

台中海線，人口飛速成長，為了滿足地方需求，台中市府，積極推動公共建設，在今天（29日），"大庄里大村里市民活動中心"，正式落成啟用，3層樓的建築物，1樓規劃為親子館，2、3樓為里民活動中心，將成為當地居民，重要的活動據點。

"大庄里、大村里，市民活動中心"，正式落成啟用！

台中市梧棲區大庄里、大村里近年人口增長，居民間活動，也逐漸活絡，里民對於是否有機會建設活動中心，更是引頸期盼，而台中市政府，也聽見民意，投入9800多萬元經費，興建一棟3層樓高的聯合活動中心。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕：「因為過去這兩個里沒有活動中心，有些室內的活動都沒辦法進行，除了一個里一個樓層以外，另外一樓要做梧棲所缺乏的親子館，提供0到6歲的小朋友幼兒，在天氣比較炎熱，或者是下雨可以到室內玩。」

台中市府推公共建設！ ＂大庄里大村里＂活動中心啟用

台中市府推公共建設！ ＂大庄里大村里＂活動中心啟用（圖／民視新聞）

2、3樓為里民活動中心，1樓規劃的親子館，將在明年中完工啟用，盧秀燕也表示，梧棲過去因為地處較偏遠，基礎設施不足，但在市府單位、民代，各界長期爭取及支持下，已經完成興建海線第1座社會住宅，3座市民中心，修建多間國小校舍，道路改善、水利防洪等工程。

台中市長盧秀燕：「我們在大力投資海線，讓海線這邊的民眾可以感受到，過去所缺乏的公共建設，這幾年台中市政府，在大家的努力之下，都把它補足。」

台中市府推公共建設！ ＂大庄里大村里＂活動中心啟用

台中海線人口成長快速！ 中市府推動公共建設滿足需求（圖／民視新聞）

海線人口成長快速，市府投入建設，滿足地方需求，也為地方居民，帶來更好的生活環境。

原文出處：台中市府推公共建設！ ＂大庄里大村里＂活動中心啟用

更多民視新聞報導

新竹縣竹北、竹東、湖口人口突破新高 縣府推出「人口三冠王」活動

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

民間參與公共建設"金擘獎"頒獎 野柳地質公園獲2項優等獎

