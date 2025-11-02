台中市府擅自清消案例場 農業部憂檢驗結果出現誤判

巷弄出入口擺設紐澤西護欄，不再讓車輛進出，台中爆發非洲豬瘟進入第11天，啟動第三階段關鍵防疫，台中市府宣布擴大封鎖案例養豬場周邊道路，並且主動採檢附近兩處溝渠皆為陰性。

台中市長盧秀燕表示，「附近排水溝跟這案場連接的排水溝水質抽驗是陰性，另外它門口這些道路，我們有條巷道把它封閉，避免這案場被擾動。」

不過，農業部下午記者會抨擊，案例養豬場在國軍消毒後靜置，原訂3日進場採樣，但台中市府2日卻前往清消擾動，將導致檢測結果誤判，遺憾台中市府違反工作內容，希望防疫中央地方要合作。

農業部長陳駿季說道，「那今天又進場去清消，我不知道這樣的清消理由何在，因為一般我們在做採檢的時候，一定要等所的清潔劑都乾了以後採檢才有效，面對這樣的非洲豬瘟，我再次強調，一定中央跟地方通力合作，而不是一個自走砲。」

台中市府則回應，動保處鄭姓人員誤解長官的指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為，至於案例養豬場是否勒令永久禁養，農業部表示言之過早，陳姓豬農意願不高，後續也還要評估。

不過中央與地方皆坦言，防疫上對養豬場豬糞並沒有指引規範，一般疫調訪視也無法要求強制進入，有修法的空間。

農業部防檢署副組長余俊明說明，「豬糞堆積的部分，其實在我們防疫的部分，因為並沒有做相關的規範，就是說他要多久清除一次。」

台中市動保處秘書阮裴瑜指出，「豬農看是不是讓我們可以進去，一般我們是不會強制進入，除非說你有接獲到特別的訊息說，這一場有異常死亡情形。」

台中市也宣布3日起將廚餘掩埋場由原本的4處，縮減為1處文山掩埋場，原先后里、霧峰兩處掩埋場將優先設置電圍籬，民眾通報太平區山區有民眾圈養6隻山豬，也將列入高風險場域訪視。

