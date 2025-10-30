台中市府是否延誤通報非洲豬瘟 陳駿季：疫調中

（中央社記者汪淑芬台北30日電）醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧明中說，同一豬欄與同一豬場的R0值差距大。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第42次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

台中一處養豬場發生非洲豬瘟，根據台中市政府的說法，感染非洲豬瘟豬隻死亡日期是10月10日；不過，農業部認為許多疑點待釐清，並認為案場第1隻非洲豬瘟豬隻死亡日期可能早於10月10日。

沈政男最近在臉書貼文，他說，非洲豬瘟的R0值是4，認為第1隻非洲豬瘟豬隻死亡就是10月10日，全世界從感染到發現疫情的平均時間就是10天左右，台中市政府完全沒有延誤非洲豬瘟疫情通報。

陳駿季表示，目前疫調仍在進行，有無延誤通報要等疫調結果，現在最重要的就是趕快強化完成3階段防疫，達清零目標，讓台灣再回到非洲豬瘟非疫區。

農業部獸醫研究所長鄧明中說，非洲豬瘟的病毒特性是病毒很大，半徑是口蹄疫病毒的4倍，所以移動慢，所以每一頭豬能感染其他豬的R0值，在同一個豬場和在同一個豬欄完全不一樣，而且差距非常大。（編輯：管中維）1141030