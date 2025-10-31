台中市府群組宣傳防疫表現！慘遭在地人洗臉：無能又失職

台中市政府疫調與清消接連出包。 圖：防檢署提供

[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，日前台中市議員江肇國指出，國民黨立委羅廷瑋助理在社群帶風向，將責任怪罪中央，今日又爆出台中地方群組出現為台中市防疫表現護航、洗白的貼文，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。

江肇國在臉書PO出台中地方群組的對話紀錄，只見台中市南區區長李美麗分享一則影片，影片標題標註「台中防疫表現卓榮泰也贊同」，結果遭到當地民眾洗臉「卓榮泰只是講場面話，不要給盧秀燕太難看」、「到今天，台中市政府連疫調都做不好，無能又失職」。

對於台中市官員的洗白，江肇國直言，「昨天卓榮泰院長視察，明明現場立委、議員、里長、民眾全部破口大罵，市長那張囧臉，每家電視台都拍得一清二楚」，更點名「勸告盧市府真的不要再用這種愚民的方式來欺騙！」

目前中央已派出由專家組成的10人小組進駐參予疫調，同時針對梧棲案例場2次清消仍有陽性反應，也已協調國軍化學兵支援，今日更爆出現場長年累積豬糞與污水形成的淤泥厚達10公分，先前清消都沒有進行清潔。

