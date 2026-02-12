台中市府自籌4.5億全面汰換15萬套國中小課桌椅

市長盧秀燕前往東興國小關心學生領用第二期汰換掉的課桌椅情形。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府自籌預算投入約四點五億元經費推動「陪您長大」計畫，分三年全面汰換台中市國中小課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，汰換掉的木製課桌椅則優先到「台北惜物網」拍賣或留給有需要的家庭領用，市長盧秀燕十二日前往南屯區東興國小關心學生領用第二期汰換掉的課桌椅情形，看到阿公阿嬤帶著有需要的小朋友領用，不用再趴在地上寫功課，覺得很欣慰。

盧市長分享，自己曾在東興國小擔任過導護媽媽，對學校很有感情，以往的課桌椅都是木製的，個子高的小朋友縮在小小的課桌椅裡面，個子小的小朋友坐在高高的課桌椅，坐起來很不舒服，小朋友一整天在學校的時間很多，如果課桌椅高度不適合的話，會影響到發育、健康跟學習專注力。

盧市長說明，汰換掉的舊課桌椅，依規先釋出在「台北惜物網」拍賣，收入作公家的，不過因為台中市一次要汰換十五萬套，釋出規模大，賣不掉的課桌椅則優先留給學校作為勞作、烹飪活動的工作檯。考量有些小朋友回到家是沒有書桌的，需要趴在比較矮的餐桌上或蹲在客廳寫功課，甚至趴在地上寫作業，因此有剩餘的課桌椅，開放留給學校有需要的孩子及家庭優先領用﹔此外，市府新的年度持續推動重大教育政策，包括「台中有鈣讚」、免費營養午餐等計畫，感謝議員們大力支持，財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境，給孩子更好的未來。