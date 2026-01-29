台中市府認了！禽流感雞場7125台斤蛋品進入市面 流向這3縣市

即時中心／高睿鴻報導

去（2025）年下旬，台中驚傳非洲豬瘟疫情，使全國民眾與豬農人心惶惶，豬市一度遭關停、供應鏈幾乎全斷；沒想到，今年竟輪到「雞」出事，有一處位於豐原的豐康畜牧場，近日不僅爆發禽流感疫情、雞場內更有大量雞隻死亡。豈料，業者不僅隱匿不報，甚至就地偷埋病死雞、一部分更載到苗栗掩埋，對此，台中市長盧秀燕今（29）日親自定調，本案屬於「惡性重大事件」。另，市府也對蛋品流向提供說明。

農業局長李逸安指出，市府已於今日上午8點至中午12點30分，派員前往案場，完成雞隻撲殺作業。並要求業者，3日內清理已掩埋的病死雞、廢料及雜物，已及完成消毒工作。市府另也回顧，1月27日疫調過程中，就已發現案場將病死雞就地掩埋、甚至還送至苗栗掩埋；因此，隨後立即於1月28日，將此事通知苗栗縣政府動保單位，並和苗栗縣府合作查處，杜絕此惡性做法。

衛生局長曾梓展則表示，經查，自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場的蛋品，總共流出7125台斤；農業局已於現場，當場查封236台斤。他續指，已流出市面的7125台斤蛋品，當中660台斤販售至北市「農匠市集」股份有限公司、更有4640台斤販售至苗栗縣上圓商行。因此，台中市府也已通報台北市政府、以及苗栗縣政府衛生局。

至於流至台中地區的蛋品，市府也表示，已充分掌握去向。台中市府指，其中160公斤由農會的供銷部，向散客販售；另有320台斤提供「有雞樂園」販售給散客；以及240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕、以及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者。最後，還有1105台斤，分別販售給85名個人買家。

面對該畜牧場業者的惡劣行徑，盧秀燕說，這是重大惡性事件，初步先依《動物傳染病防治條例》開罰最高100萬；另，死亡雞未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》處最高15萬罰鍰。據悉，市府今日再派員前往案場，共計撲殺約5000隻雞，同時徹底消毒案場內及周邊區域；衛生局也表示，將主動公布雞蛋流向，採取公開透明標準，確保市民健康。

