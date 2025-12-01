台中市府調查：9成廚餘養豬戶盼續用養黑豬

（中央社記者趙麗妍台中1日電）廚餘養豬禁令尚未解除。台中市政府調查全市36家廚餘養豬戶，仍有達9成有意願繼續廚餘養豬，這33家都是飼養黑豬，500頭以上有30場。

台中市發生非洲豬瘟全台首例，10月22日起全國禁用廚餘餵豬。疫調結果，確認未落實廚餘蒸煮是爆發疫情主要原因，廚餘餵豬至今仍未恢復。台中市長盧秀燕日前表示，禁廚餘養豬是未來趨勢，市府正在與豬農及相關行業討論，將多方評估廚餘去化方式。

台中市議會警消環衛委員會今天討論廚餘去化政策。民進黨台中市議員施志昌表示，台中市養豬協會的豬農希望能有統一的蒸煮中心，認證廚餘的安全，日前他們也曾尋覓可建置統一蒸煮中心的地方。

日前，環境部與農業部達成共識，豬農未來要用廚餘餵豬，必須加裝探測針與即時監測系統，確保廚餘在攝氏90度溫度下蒸煮1小時。

台中市環保局廢棄物管理科科長萬滋澤表示，豬農必須自行裝置設備，一套約新台幣10萬元至30萬元不等，設備可獲得6.5萬元的補助，不過裝設後得經中央與地方相關單位會勘確認。

他提到，目前共同蒸煮中心僅有苗栗縣有設置，但因苗栗縣已經禁止養豬，投資已結束。若豬農想要設置共同蒸煮中心，依法可提出申請，不過目前等中央政策出爐，才能決定未來實施方向。（編輯：李淑華）1141201