台中市府豬瘟疫調狀況外 市議會也要組專案小組調查了

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爆非洲豬瘟疫情破口，衝擊全台養豬上下游產業，甚至不少小吃店、攤商被迫放「無肉假」，中央忙救火，但台中市政府疫調說法一變再變，連豬隻死亡數都「校正回歸」，各界撻伐錯失防疫時間，中央昨(29)日宣布成立10人疫調團隊，出手加速釐清盲點；台中市議會黨團協商後也決定成立「台中市非洲豬瘟調查專案小組」，緊急調整議程，增加「非洲豬瘟事件專案報告」，要市府好好說清楚。

台中自22日爆發非洲豬瘟後，讓台灣7年防疫成就破功，中央急如心火直接進駐台中設前進應變所協助，但台中市疫調說明翻轉再翻轉，疫調從獸醫身分到人數一變再變，連第一通報人、通報時間也一改再改，個案場甚至清消後又被驗到病毒，狀況百出遭各界撻伐。

但台中市府面對各界弱烈質疑僅以因資訊釐清「滾動式修正」說法應對，一邊又連番強調「第一輪疫情控制住」，無視病毒源頭迄今未明的嚴重性，農業部不忍了，昨宣布成立10人疫調團隊，協助台中市加速釐清相關疫調盲點，遭部分人士解讀，此舉等於宣佈台中市政府做第一輪疫調「信用破產」。

非洲豬瘟事態嚴重，台中市議會進行黨團協商也達成議會成立「非洲豬瘟調查專案小組」共識，即刻起至明天進行連署，3黨團連署過半即可成立，提大會追認。

此外，朝野協商後也同意議程增加非洲豬瘟事件專案報告，因目前業務報告今日起正好排定「警消環衛業務質詢」，環保局及衛生局均有相關，但農業局業務質詢正好在疫情爆發前一天結束，總質詢又要到11月13日才開始，朝野達成共識，緊急調整議程，非洲豬瘟事件專案報告排定在11月7日，經程序委員會委員過半數簽署同意後，將11月12日第8次會議與11月7日「法規委員會審查議案、市政考察及其他事項」議程對調，變更之議程提報當日大會追認。

台中市府豬瘟疫調狀況連連，民進黨議會黨團痛批「只會做民調，不會做疫調」。(記者蘇孟娟攝)

