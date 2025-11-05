台中市府豬瘟究責大甩鍋？議員爆：只有2基層員工被懲處

政治中心／劉宇鈞報導

台中養豬場爆出非洲豬瘟疫情，全民恐慌，而台中市議會7日將進行非洲豬瘟專案報告。民進黨台中市議員江肇國質疑，市府送來的報告中，唯一被懲處的只有兩位基層員工，「大家看得下去嗎？」。

江肇國5日在臉書貼出台中市政府對於非洲豬瘟事件的專案報告，他表示，根據市府送來的報告，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有兩位基層員工。

江肇國提到，一個是假日去清消的約僱人員，另一個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，「換句話說，這半個月以來的市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯」。

江肇國直言，台中市府的諸位高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下莊，「這樣的報告，大家看得下去嗎？」

江肇國也說，市長盧秀燕的垂直避難，就是透過鄰里系統上推中央、用專案報告咎責基層，盧在議會質詢讓副市長說「難辭其咎」，在記者會讓副市長打迷糊仗、什麼都不回應，結果盧在市政會議上說台中市防疫是「全國最嚴格的標準」，真以為大家都看不懂？

對於相關質疑，台中市府回應，針對非洲豬瘟事件，市府已經組成專案調查小組，仍然在調查當中，目前尚未有懲處名單。

