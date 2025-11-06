台中市府防堵非洲豬瘟頻出包 盧秀燕二度鞠躬道歉：媽媽做不好要檢討改進

台中市政府今（6日）宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良遭免職。台中市長盧秀燕今下午也露面說明，並二度鞠躬道歉。（圖／台中市政府提供）

台中市上月爆發非洲豬瘟案例，後續包含疫調在內等應變作為頻頻出錯，台中市政府今（6日）宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良遭免職。台中市長盧秀燕今下午也露面說明，並二度鞠躬道歉稱「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

盧秀燕今下午2時率副市長鄭照新等人於市政大樓現身，她說，今天下午開始，非洲豬瘟絕大部分的管制措施都會陸續開放解封，市民跟產業界的生活可以逐漸回到正常。

盧秀燕表示「這次事件讓大家擔心了，我非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。」（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，她有幾句話要表達，第一，這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」，台中市府和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務。對於中央給市府的指導和協助，她深表感謝；另有許多縣市首長、民代、產業界及許多市民給予關心鼓勵，她也要一併致謝。

廣告 廣告

盧秀燕說，第二，在整個防疫過程當中，台中市府做得不夠好，身為市長，她必須概括承受，應該要道歉；她隨後便90度鞠躬，並強調除了致歉，也發布相關首長的人事異動，之前已啟動調查，正在加速進行當中，一有結果就會跟大家公布。

「這次事件讓大家擔心了，我非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。」盧秀燕強調，台中市是一個努力、向上、進步的大城市，應該要做得更好，才能夠對得起大家這7年來對市府團隊的支持和愛護，市府絕對會引以為鑑；語畢，盧再率領團隊深深鞠躬致歉。



回到原文

更多鏡報報導

非洲豬瘟疫情獲控制 全國恢復活豬運輸屠宰 台中營養午餐禁打包延1週

台中防堵非洲豬瘟頻出包挨轟 2局長、1處長遭拔官

非洲豬瘟何時解禁？卓榮泰：盼週末大家就能吃到滷肉飯