台中市府預算「每100元就有40元花在教育文化」 盧秀燕喊話：不分黨派全力支持教育預算

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市長盧秀燕今（15）日上午親自出席南屯春安國小校舍興建工程動土典禮，盧秀燕指出，她施政重視「生育、托育、教育」三大面向，台中市教育預算已連續多年為各局處之首，7年來總預算換算比例，每100元中就有約40元投入教育與文化。

盧秀燕提到，市議會與在地議員不分黨派、全力支持教育預算，讓建設能順利推動；而市府不僅在春安國小擴建校舍，也同步推動溪西地區首座文山國中興建工程，預計明年9月新學期即可招生，補足長年以來國中不足的問題。

盧秀燕也說，近年台中經濟穩健成長、工商發展蓬勃，是六都中少數人口持續正成長的城市，目前總人口已突破286萬人，創下歷史新高；她強調，教育是一棒接一棒的工程，只要開工，就一定要完工，為孩子鋪好未來的路。

盧秀燕舉例，本次全額補助春安國小新校舍興建工程，正是看見學校與家長的實際需求，最重要的目標就是增加校舍量能，讓更多在地孩子能就近就學，減輕家長與里長年年為學區煩惱的壓力。她說明，春安國小新校舍工程今年開工預計後年完工，市府投入約2億1060萬元，興建三層樓新校舍、共24間教室，完工後將大幅提升學校容納量，滿足學區內學齡兒童就學需求。



