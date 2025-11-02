台中市府"私自清消"案場 陳駿季轟:自走砲.魯莽
生活中心／綜合報導
非洲豬瘟疫情，現在防疫已經進到第三階段，但今天中央災害應變中心記者會時，農業部長陳駿季不滿開炮，表示台中市府違反規定，私自進入案場再度清消，影響到後續採檢程序，更說面對疫情應該通力合作而不是自走砲，要求台中市府今天提交說明。
農業部長陳駿季：「面對這樣非洲豬瘟，我再次強調一定是中央跟地方，一定是通力合作，而不是一個自走砲。」例行記者會上，嚴肅開炮，農業部長陳駿季不滿台中市府擅自清消，影響後續採檢程序。農業部長陳駿季：「很遺憾的台中市政府這樣比較魯莽的作為，我在工作會議也要求，台中市政府今天六點之前要提出一個完整個說明，為什麼、有什麼樣的理由，在經過國軍這樣的高強度清消以後，今天又派人去做清消的動作。」
農業部長陳駿季在中央災害應變記者會上，怒轟台中市府是自走砲。（圖／民視新聞）
要台中市政府說明清楚，因為原定3號就要再到案例場採檢，如今台中市府私下清消，就得等消毒劑乾了之後，才能採檢，否則恐怕會導致檢測結果誤判。整體採檢時程被迫再拉長，更何況每天早上都有前進應變所會議，台中市府卻完全沒告知。農業部長陳駿季：「竟然並沒有讓我們前進指揮所杜指揮官知道這件事情，特別杜指揮官在剛剛中央應變中心才提出詢問，目前並不會處理相關責任問題。」
非洲豬瘟疫情進入關鍵期，防疫作為再提升。（圖／民視新聞）
畢竟現在首要任務，是確保病毒沒有擴散。進入到第三階段防疫作為，也是最關鍵五天，只要在6號之前，確認其他關聯場依舊"清零"，那麼7號的禁運禁宰令，就有望解除。防檢署動物防疫組長林念農：「也請各地方政府進行全國山區小型飼養場，特別是圈養山豬或是含混種豬場的訪視，因為牠們和野豬接觸風險比較高。」防疫強度提升再提升，要以最快速度讓台灣養豬環境恢復健康，此時更需要中央地方同心協力。
